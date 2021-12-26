كشف تقرير الشركة البريطانية «OAG»، المتخصصة في البيانات الخاصة بالرحلات الجوية، عن أكثر المسارات الجوية ازدحاما في العالم لشهر ديسمبر 2021، وذلك وفقا لعدد المقاعد المجدولة المتاحة لجميع الرحلات الدولية لهذا الشهر وفي كلا الاتجاهين لكل مسار.



وجاء في التقرير أن «خط الكويت ـ دبي» حل بالمرتبة الثامنة عالميا كأكثر مسارات الطيران ازدحاما حول العالم خلال ديسمبر الجاري، وذلك بعدد مقاعد مجدولة ومتاحة بلغ 159.8 ألف مقعد، فيما جاء المسار الرابط بين دبي والرياض في المركز الأول عالميا، بنحو 284.6 ألف مقعد.



وتعرف شركة «OAG» أكثر المسارات الجوية ازدحاما بأنها تلك التي تتضمن أكبر عدد من المقاعد المجدولة لشركات الطيران في الشهر المقيس، وفي كلا الاتجاهين لكل مسار، وأظهرت البيانات أن مسار الرحلات الجوية بين «القاهرة - جدة» حل في المركز الثاني عالميا بنحو 282.4 ألف مقعد.



واستحوذت دبي على 6 من أكثر 10 مسارات للطيران الدولي ازدحاما خلال شهر ديسمبر 2021، فيما جاء مسار الرحلات بين «دبي ـ هيثرو» في المركز الثالث بنحو 253.6 ألف مقعد، ومسار الطيران بين «دبي ـ جدة» في المركز الخامس بنحو 214 ألف مقعد.



وخلال الشهر الجاري، عاد مطار دبي الدولي إلى مركزه الأول عالميا من حيث السعة المقعدية (الدولية) المجدولة خلال 2021، بعدما تراجع بسبب تحديات وتأثيرات «كورونا»، حيث حقق مطار دبي الدولي قفزة كبيرة في قائمة أكبر المطارات في العالم من حيث السعة المقعدية المجدولة على الرحلات (الدولية والمحلية) خلال ديسمبر الجاري، ليحل في المركز الثاني عالميا، مقارنة بالمركز الثامن خلال نوفمبر 2021.