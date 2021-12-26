محمد القطان: نعمل دائماً على ابتكار طرق لدعم عملائنا.. والآن أردنا مشاركة عملائنا الاحتفال بتحمل تكاليف إجازاتهم القادمة!



أطلق بنك الخليج حملة البطاقات الشتوية للعملاء، والتي تتيح لهم فرصة الفوز باسترداد نقدي لنفقات السفر، عند استخدامهم لبطاقات بنك الخليج مسبقة الدفع أو البطاقات الائتمانية وبطاقات السحب الآلي لحجوزات السفر (فنادق تذاكر طيران أو مكاتب السفر) في الكويت وخارجها.

وخلال فترة الحملة، التي تسري من 12 ديسمبر 2021 حتى 28 فبراير 2022، يحصل عملاء بنك الخليج على فرصة واحدة للدخول في السحب تلقائيا مقابل كل 10 دنانير يتم إنفاقها على حجوزات السفر (فنادق٬ تذاكر طيران أو مكاتب سفر) محليا باستخدام البطاقة الائتمانية أو البطاقة مسبقة الدفع، وثلاث فرص مقابل كل 10 دنانير يتم إنفاقها على حجوزات السفر (فنادق٬ تذاكر طيران أو مكاتب السفر) خارج البلاد باستخدام البطاقة الائتمانية٬ البطاقة مسبقة الدفع أو بطاقة السحب الآلي.

للتأهل للسحب، يجب أن يكون الحد الأدنى للإنفاق على فئات السفر 100 دينار، ويشمل ذلك الفنادق وتأجير السيارات وشركات الطيران ووكالات السفر التي تم حجزها باستخدام بطاقات بنك الخليج الائتمانية أو مسبقة الدفع أو بطاقات السحب الآلي.

وسيعلن بنك الخليج في نهاية الحملة عن 40 فائزا محظوظا، سيحصل كل منهم على استرداد نقدي لنفقات السفر التي تمت باستخدام بطاقات بنك الخليج.

سيجرى السحب في 20 مارس 2022 بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، وسيتم إخطار الفائزين عن طريق الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني.

وفي هذا السياق، يقول المدير العام للمجموعة المصرفية للأفراد في بنك الخليج محمد القطان: «عبر إطلاق هذه الحملة، تمكنا من إتاحة الفرصة لجميع عملائنا للدخول في السحب، وليكونوا من ضمن الأربعين فائزا الذين سيحصلون على استرداد نقدي لنفقات سفرهم.

في بنك الخليج، نعمل دائما على ابتكار طرق لدعم عملائنا. والآن، بينما تعود الحياة إلى طبيعتها تدريجيا، أردنا أن نشارك عملاءنا الاحتفال بتحمل تكاليف إجازاتهم القادمة».