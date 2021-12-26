أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية، وسيستمر بنك وربة بعمل السحوبات لعشرة رابحين أسبوعيا، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي السادس والأربعين، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: نوره يوسف سالم الفضلي، وحجاب صالح حسين الحربي، ومحمد حمود عبدالله الحجيلي، ووليد أحمد علي القبندي، وسليمان سالم سليمان الفهد، ورشيد محمد عبدالواحد الأيوب، ومطلق حشف مطر المطيري، وعبدالله أحمد حسن عبدالله، وطلال مرزوق داود التركي، وحمدان سعود عميد الدغيم.

ويمثل حساب السنبلة الخيار الأمثل لكل الراغبين بتوفير الأموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالإضافة إلى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.