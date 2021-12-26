تضم تحت سقفها مجموعة سيارات شيري برو 2022 المميزة والجديدة التي تتوافر حصرياً لدى «الغانم أوتوموبيل»



أطلقت شيري الغانم، إحدى شركات «الغانم أوتوموبيل» التابعة لمجموعة صناعات الغانم والتي تعد من أكبر شركات القطاع الخاص في المنطقة، تشكيلة سيارات شيري برو الجديدة والتي تتوفر في الكويت حصريا لدى شيري الغانم.

كما تقدم الشركة تجربة عملاء جديدة ومميزة تحمل اسم CheryVille أو «مدينة شيري» في معرضها الكائن في منطقة الشويخ.

تتميز تجربة المعرض الجديدة بتقسيمها إلى 5 مناطق مختلفة، تخصص كل منطقة منها لتقديم تجربة متكاملة لواحدة من سيارات شيري برو الجديدة، وتسعى الشركة عبر هذه الخدمة المميزة إلى الارتقاء بتجربة العملاء لمستوى مميز لا يضاهى.



وبهذه المناسبة، قام القنصل التجاري لجمهورية الصين الشعبية لدى الكويت تشينغ يونغرو بزيارة CheryVille للاطلاع على المعرض المجدد الخاص بشيري الغانم، وكان في استقباله كل من رئيس قطاع السيارات والتصنيع والمنتجات الهندسية في شركة صناعات الغانم فريد عنبتاوي ورئيس قطاع الموارد البشرية أنس العتيقي والمدير التنفيذي الأول للاتصالات المؤسسية عبداللطيف الشارخ، ومدير عام شيري الغانم منيب جميل، بالإضافة إلى عدد من ممثلي إدارات الشركة.



وتضم التشكيلة الجديدة من سيارات شيري برو كل من سيارات الدفع الرباعي الرياضية الصغيرة التي تشمل Tiggo 2 Pro وTiggo 4 Pro، بالإضافة إلى سيارة Tiggo 7 Pro الصغيرة، والسيارة ذات السبعة مقاعد المفضلة لدى عشاق سيارات الدفع الرباعي العائلية، الـ Tiggo 8 Pro. كما تتضمن التشكيلة سيارة Arizzo 8 Pro من فئة الصالون متوسطة الحجم وذات التصميم المميز.



في تعليق له حول هذه التجربة الجديدة، قال منيب جميل، المدير العام في شيري الغانم: نحرص على أن تكون تجربة العميل جزءا أساسيا ومحوريا مما نقدمه لعملائنا الكرام في شيري الغانم، ونسعى بشكل دائم ومستمر لتطوير هذه التجربة لكل شخص يتعامل مع علامتنا التجارية سواء قبل أو أثناء أو بعد عملية الشراء.

نحن نتطلع لاستقبال عملائنا وتقديم تجربة جديدة ومميزة لهم في CheryVille، المكان الذي نأمل لهم من خلاله أن يتعرفوا بشكل أكبر على تشكيلة سيارات شيري برو المميزة، آملين أن نعكس بذلك روح المرونة وتعددية الاستخدام التي تقدمها هذه السيارات لمختلف شرائح العملاء، وأن تستحوذ هذه التجربة على رضاهم.



وفيما يخص تجربة CheryVille فهي تمتد على مساحة 1.770 متر مربع، وتقدم للزوار تجربة مخصصة لكل واحدة من السيارات الجديدة في منطقة خاصة بها، وتهدف للتركيز على ما يميزها من خصائص ومزايا حتى يتمكن العملاء من التعرف بشكل أفضل على ما يميز كل سيارة عن غيرها.

على سبيل المثال، يضم المعرض ركنا مستوحى من ألعاب الفيديو مخصصا لسيارة Tiggo 4 Pro التي تعكس روح ألعاب الفيديو بتصميمها المميز، بينما يضم ركن Tiggo 2 Pro مكانا مخصصا لاحتساء القهوة، ليتعرف الزوار على هذه السيارة عن قرب، والتي فازت بالمرتبة الأولى في تقرير عام 2021 لدراسة J.D. Power China للجدارة بالثقة (VDS).



كما تضم تجربة CheryVille ركنا خاصا لسيارات Tiggo 7 Pro بمحركها ذو سعة 1.5 ليتر والـ 5 مقاعد مع فتحة السقف البانورامية وشاشة بحجم 12 بوصة مع شاحن لا سلكي. تتميز المنطقة المخصصة لسيارات Tiggo 7 Pro ببيئة مقاربة لمراكز الإبداع، لتتناسب بذلك مع نمط حياة الإداريين.



أما سيارة Tiggo 8 Pro، التي تأتي بخيار محرك 2.0 أو 1.6 ليتر توربو، فتتمتع بثلاث صفوف للمقاعد لتتسع لسبع أشخاص، مع شاشة 12.3 بوصة ونظام تكييف أوتوماتيكي بنظام مزدوج، مع مقاعد من الجلد البني لإضفاء لمسة من الفخامة والراحة.



بينما يضم الجناح المخصص لسيارة Arrizo 6 Pro على منتجات عصرية مختارة بعناية لتعكس روح التميز لهذه السيارة، التي تدمج بين التكنولوجيا والأناقة.

وتعد هذه السيارة الصالون الوحيدة ضمن التشكيلة الجديدة، مع تصميمها الأمامي المميز ومقاعدها الجلدية المريحة ونظام الإضاءة المميز ذو السبعة ألوان.



هذا، وتفخر الغانم أوتوموبيل، بكونها جزءا لا يتجزأ من المجتمع الكويتي، وذلك عبر تخصيص ركن خاص لدعم المشاريع الشبابية الصغيرة عن طريق إتاحة المجال لهم لعرض منتجاتهم بشكل أسبوعي في CheryVille.