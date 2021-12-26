عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وزارة الأشغال حصلت على موافقة مشروطة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة لطرح مناقصة تصوير وصيانة شبكة مياه الأمطار في محافظتي الفروانية والجهراء، موضحة ان مدة سريان العقد ستكون 90 يوما كحد أقصى.



وأضافت المصادر أن المناقصة جار تجهيز عقدها تمهيدا لتوقيعه من وزيرة الأشغال د.رنا الفارس قريبا، مبينة أن الوزارة حصلت على موافقة ديوان المحاسبة لتعاقدها مع إحدى الشركات المحلية لتكون مدة العقد 730 يوما وفق بعض الشروط المتعلقة بتوحيد مضمون الصيغة الخاصة بمدة الصيانة، واستخدام جداول المعدات والعمالة اليومية الواردة في الباب الأول من جداول الأسعار في أضيق الحدود، وعدم تداخل وتكرار أعمال خطة العمل مع المواقع التي مازالت خاضعة لفترة الضمان والضمان العشري، مع مراعاة بعض الأمور منها إعداد دراسة البنود المتعلقة بالخبرات السابقة والنظر في إمكانية تعديل الشروط ليشمل الشركات ذات الخبرة بأعمال إنشاء وصيانة شبكات الصرف الصحي مياه الأمطار، بالإضافة إلى الشركات المتخصصة في مجال أعمال المناقصة، والالتزام بفترة دراسة العطاءات المحددة بكتاب الإحالة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.