استكمالا لمسيرتها الطويلة في تقديم ابتكارات متميزة على قائمة طعامها وإطلاق الوجبات الكلاسيكية التي يعشقها الجميع، أعلنت ماكدونالدز الكويت عن إضافة جديدة ومثيرة لقائمة طعامها: الكريسبي تشيكن.



وتحتوي الكريسبي تشيكن على لحم الدجاج العالي الجودة والحلال 100%، الطري والغني بالنكهة، والمغطى بطبقة مقرمشة ولذيذة، ومقلية حتى الكمال.

من جانبه، صرح المدير العام لشركة ماكدونالدز في الكويت، منتصر القدح، قائلا: «نحن نعلم أن هناك إقبالا متزايدا في الآونة الأخيرة على خيارات الدجاج المقرمش اللذيذة، ونحن نعي أن زبائننا على وجه الخصوص دائما ما يبحثون عن خيارات جيدة وعالية الجودة للدجاج المقرمش.

لذلك، سعينا إلى التوسع بقائمة طعامنا مع هذه الإضافة الجديدة التي تعتبر نقلة نوعية لعشاق وجبات الدجاج لمنحهم ما يستحقون من خيار لذيذ وعالي الجودة من الدجاج المقرمش - على طريقة ماكدونالدز الفريدة».

ولقد حققت تشكيلة كريسبي تشيكن نجاحا هائلا على مستوى العالم لماكدونالدز، حيث اكتسبت شعبية واسعة في جميع الدول التي تم إطلاقها فيها، بما في ذلك ماليزيا وهونغ كونغ وعمان وقطر والأردن.

كما أضاف القدح: «تأتي الكريسبي تشيكن كإضافة جديدة لخيارات الدجاج اللذيذة الكلاسيكية التي لطالما قدمناها.

كما نفتخر بكوننا من الرواد بابتكار أفضل وجبات الدجاج في قطاع مطاعم الخدمة السريعة، ونقدم ضمن قائمة طعامنا بعض أكثر وجبات الدجاج مبيعا وشعبية في السوق، حيث لا نكتفي بتقديم الطعم الرائع فقط، بل نلتزم أيضا بتقديم أعلى مستويات الجودة».

مضيفا: «كما هي عادتنا دائما، أصررنا منذ بداية المشوار على تقديم منتج يتوافق مع معاييرنا الصارمة فيما يخص الجودة الغذائية، وكانت النتيجة رحلة طويلة استمرت سنوات في سبيل إتقان وصفة الكريسبي تشيكن من جانب، وإيجاد أفضل المكونات وأعلاها جودة من جانب آخر.

ومن هذا المنطلق، تم التعاقد مع أحد أبرز موردي لحوم الدجاج في المنطقة - شركة التنمية التي يقع مقرها في المملكة العربية السعودية - للحصول على أعلى جودة من لحم الدجاج الحلال 100%، وذلك انطلاقا من إيماننا التام بأن الجودة العالية هي السر وراء الطعم الرائع. ونحن مستمرون في سعينا الدؤوب لتطوير منتجاتنا وتقديم الأفضل في السوق».

وستتوافر الكريسبي تشكين وكوجبة بقطعتين أو ثلاث قطع، وأيضا كوجبة للمشاركة تحتوي على 9 قطع دجاج. وستتوافر في جميع مطاعم ماكدونالدز الكويت ومن خلال خدمة التوصيل وخدمة السيارات.