يحيى حميدان



غادر البلاد مساء اول من امس محترف الفريق الاول لكرة القدم بنادي الكويت، الغيني سيدوبا سوماه، للالتحاق بتدريبات منتخب بلاده التي تنطلق اليوم قبل خوض غمار كأس أمم أفريقيا المقررة بداية من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبلين في الكاميرون.



وخرج سيدوبا (30 سنة) من حسابات مدرب «الابيض»، التونسي نبيل معلول، في المباريات الاربع الأخيرة والتي غاب خلالها حتى عن التواجد في دكة البدلاء. ويبدو أن ادارة «الأبيض» لم تحسم حتى الآن مصير سيدوبا، الذي كان يعاني من اصابة بالعضلة الخلفية، وهو الأمر الذي أبعده عن التدرب مع المجموعة واكتفى بتدريبات صباحية ومسائية بشكل منفرد.



وجاء سفر سيدوبا إلى غينيا بموافقة المدرب معلول والجهاز الاداري كذلك، وهو ما يشير إلى إمكانية عودته من جديد للكويت.



وتفاوض الادارة الكويتاوية حاليا لاعبين اثنين من الجنسية التونسية لضمهما لقائمة «الأبيض» لتعويض رحيل سيدوبا في حال تم الاتفاق معه على المخالصة وكذلك النيجيري جون أوبي ميكيل الذي تم الاستغناء عنه ايضا في وقت سابق، ليكتمل الخماسي الأجنبي خاصة بعدما تم تجديد الثقة بالثلاثي الموجود حاليا، وهم: الاسترالي رايان ماكغوان والمغربي مهدي برحمة والكونغولي ديوميرسي مبوكاني.