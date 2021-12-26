المقصيد: مهمتنا تنظيم وإدارة الأنشطة المدرسية بجميع المراحل التعليمية

الحمدان: تحليل نوع الأنشطة المدرسية والمصادر من الأولويات

الملا: «الوطني» يفتخر بأن يكون شريكاً استراتيجياً وطرفاً فاعلاً وداعماً للمشروع

مبارك الخالدي



في حدث استثنائي، دشن مساء الخميس الماضي الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي عودته بعد غياب طويل بالكشف رسميا عن خطته الاستراتيجية ورؤيته خلال الخمسية المقبلة خلال الفترة من 2021-2026 في الاحتفالية التي أقيمت في ستاد جابر الأحمد الدولي برعاية وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري الذي أناب عنه الشيخ م.حمود المبارك نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لقطاع المنشآت والصيانة والمرافق، حيث أكد الشيخ م.حمود المبارك في كلمته التي ألقاها نيابة عن الوزير المطيري أن استراتيجية الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي جاءت تنفيذا للرغبة السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



وأضاف المبارك: «في الفترة الحالية الكل يعمل من اجل ضرورة عودة الرياضة المدرسية كخطوة أولى لرعاية أبنائنا وبناتنا الطلبة لاكتشاف مواهبهم والعمل على تنميتها ليكونوا نواة لأنديتنا المحلية والمنتخبات الوطنية في كل الألعاب لتمثيل الكويت خارجيا وتحقيق الميداليات ورفع علم الكويت».



من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المدرسي فيصل المقصيد أن هدف مجلس إدارة الاتحاد أن تكون الرياضة المدرسية ضمن رواد المنطقة في هذا المجال، ومن بعدها ستكون الخطوات عربيا وآسيويا وعالميا للمساهمة في تطوير الألعاب الرياضية المدرسية، وفق منهجية وخطة لنعيد التوهج للمنتخبات المختلفة، خلال الاستحقاقات المقبلة على المستويات كافة.



وأكد المقصيد: «رفعنا شعار الاحترام، والوحدة، والتميز، والعمل الجماعي، والاحترافية، والاعتزاز، والفخر، ومهمتنا في الاتحاد تنظيم وإدارة الأنشطة المدرسية في المراحل التعليمية كافة من رياض الأطفال حتى التعليم الجامعي، وتطوير الرياضة المدرسية من خلال الإدارة المحترفة بوجود شركاء رئيسيين في المشاريع المستقبلية، مع تطوير الجانب البدني والفني والاجتماعي والصحي، فضلا عن آلية تطوير نظام التعليم والتدريب باختيار مدارس التدريب المناسبة مع طبيعة الطالب الكويتي»، مضيفا: «من أجل تحقيق النجاح دفعنا الى تبني إستراتيجية واقعية من خلال رؤية وخطط زمنية محددة وضعنا من خلالها البداية والأهداف والمتابعة التنفيذية والتحليل الفني والإداري لمعرفة السلبيات والإيجابيات وطريقة المعالجة، وعند وضع الإستراتيجية تمت مراعاة اختيار أصحاب الخبرات والقدرات الفنية من معلمين ومدربين متخصصين، وكذلك الأطقم الإدارية والطبية المتخصصة في المجال الرياضي».



بدوره، أكد أمين عام الاتحاد الرياضي المدرسي، د.أحمد الحمدان أن الإستراتيجية تتضمن محاور عدة، منها «الرؤية - المهمة - الأهداف - الخطط - التنفيذ» من أجل تحديد الخطة المناسبة لعملية التطوير المتعلقة بالجانب والأسلوب الفني المناسب لنوع الخطة التطويرية واختيار المبادئ المناسبة والطرق الصحيحة والحديثة في علم التدريب الرياضي لنصل إلى الأهداف التي وضعت من خلال التخطيط العلمي السليم.



وأضاف: «اعتمدنا خلال وضع الإستراتيجية على تحليل الوضع وإرساء القواعد الأساسية من خلال الجدول الزمني وطريقة التنفيذ، فضلا عن طريقة المتابعة، وكانت أهم الخطوات أين نحن من خلال المستوى العام وتحليل نوع الأنشطة المدرسية، والمصادر، والبنية التحتية، والفئة المستهدفة، والطموحات المستقبلية، والقيم، ومهمة أهداف الإستراتيجية».



وأشار إلى إنشاء مراكز للموهوبين في الألعاب الجماعية والفردية في المحافظات الست من خلال برنامج زمني وتدريبي من 5 الى 8 أشهر بإشراف مجموعة من ذوي الخبرة وأصحاب القدرات لانتقاء المواهب، حيث يشرف على كل مركز (مدير - إداري - جهاز فني - جهاز طبي).



«الوطني» شريك إستراتيجي



وفي نفس السياق، أكد مدير إدارة الفروع في بنك الكويت الوطني علي الملا أن البنك يفتخر بأن يكون شريكا استراتيجيا وطرفا فاعلا وداعما للمشروع المهم الذي انطلق ليأتي ضمن الفعاليات الرياضية التي تسهم في تنمية الشباب الرياضي.



وأشار إلى أن البنك سيواصل تقديم كل أشكال الدعم للاتحاد الرياضي المدرسي، وذلك لدوره المميز في تدشين هذا المشروع العملاق وما سيشكله من دور فعال ورسالة مميزة ورؤية جيدة، وهذا الدعم يبقى من ضمن أولويات البنك ودوره المجتمعي.

من أجواء الحدث

٭ في بادرة طيبة كرم فيصل المقصيد أعضاء الاتحاد المدرسي السابقين الذين كان لهم دور في إشهار الاتحاد وهم د.حسين المكيمي، د.نواف الشمري، د.حامد الشيباني، د.علي النامي، والكابتن وائل سليمان الحبشي أمين عام الاتحاد السابق.



٭ تم عرض فيلم وثائقي عن الرياضة الكويتية والرياضة المدرسية تضمن كلمات من نجوم العصر الذهبي في الألعاب الجماعية والفردية.



٭ نظم توجيه التربية البدنية في وزارة التربية بالتعاون مع اللجنة الفنية بالاتحاد المدرسي عرض ترفيهي رياضي لطلاب المدارس.



٭ تواجد في احتفالية التدشين العديد من المدربين الوطنين في الألعاب الرياضية الجماعية والفردية.



٭ اللجان العاملة بالاتحاد تواجدت منذ الصباح الباكر لوضع اللمسات النهائية على الاحتفالية قبل حضور الضيوف وممثل راعي الحفل.