القاهرة - سامي عبدالفتاح



يخوض اليوم النادي الأهلي متصدر الدوري المصري من 6 لقاءات تحديا كبيرا عندما يواجهه فريق فيوتشر، في مؤجلة الجولة السابعة، وذلك في التاسعة مساء بتوقيت الكويت على ملعب السلام، وهي المباراة الوحيدة التي تقام اليوم، وقد اتفق لاعبو فيوتشر على إعداد ممر شرفي للاعبي الأهلي قبل بداية المباراة احتفالا معهم ببطولة كأس السوبر الأفريقي، خاصة أن عددا كبيرا من لاعبي فيوتشر، معارين من الأهلي، وعلى رأسهم قائد الفريق سعد سمير. وفي إطار مسابقة الدوري أيضا، تلقى المصري البورسعيدي، الهزيمة الأولى على يد الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0 ضمن الجولة الثامنة، سجله الأنغولي جوب مابولولو في الدقيقة 47.



كما فرض التعادل (2-2) كلمته على مواجهة سيراميكا كليوباترا وضيفه المقاولون العرب، في الجولة نفسها، رغم تقدم المقاولون أولا بثنائية، كما تغلب فاركو على الشرقية للدخان بثلاثية نظيفة ضمن الجولة نفسها.