حقق الفريق المكون من المتسابق خلاد عيادة ومساعده يوسف عيادة، درع المركز الأول لفئة قوارب البروكلاس، والفريق المكون من المتسابق أحمد الفصام ومساعده مشاري المري درع المركز الأول في فئة قوارب النزهة، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الكويت للقوارب السريعة (قوارب النزهة والبروكلاس) التي تنظمها لجنة القوارب السريعة والويك بورد في النادي البحري الرياضي تحت منظومة الاتحاد العالمي وبدعم كامل من الهيئة العامة للرياضة.



وقد أقيمت الجولة في الواجهة البحرية للمارينا ويفز بإشراف رئيس اللجنة علي الشمالي وحضور أمين السر العام في النادي البحري خالد الفودري، وجمهور من محبي سباقات القوارب السريعة إلى جانب عدد كبير من هواة ومحبي التصوير الفوتوغرافي والجوي المشاركين في مسابقة التصوير المصاحبة للسباق، وأسفرت بقية النتائج عن تحقيق الفريق المكون من محمد التركي ومساعده أحمد النبهان المركز الثاني في فئة قوارب البروكلاس، وحقق فريق (القلاف) المكون من الأخوين عدنان وعيسى القلاف، المركز الثالث، فيما حقق أحمد الفصام ومساعده ناصر الخضرا المركز الرابع، وحقق خالد كرم ومساعده سالم العازمي المركز الخامس، وجاءت بقية نتائج فئة (النزهة) بتحقيق المتسابق الدولي مصطفى دشتي ومساعده محمد القحطاني المركز الثاني، وحقق المتسابق خالد كرم ومساعده حسين بوشهري المركز الثالث، وجاء محمد تركي ومساعده أحمد النبهان في المركز الرابع، وناصر الخضرا ومشعل المسباح في المركز الخامس.



ومن المقرر أن تنطلق الجولة الثانية للسباق 28 يناير.