«فاعلية الجرعة التعزيزية شهران فقط، ولابد من جرعة رابعة»
وكالة الأمن الصحي البريطانية، تؤكد أن المتحور «أوميكرون» يقلص فاعلية الجرعة التعزيزية الثالثة إلى فترة شهرين ونصف على الأكثر، وأنه لابد من جرعة رابعة خلال عام 2022.
«تنتهي صلاحية الممثلات عند الأربعين»
نيكول كيدمان، الممثلة الأميركية (54 سنة)، تعترف بأنها أصبحت تعاني للحصول على أدوار في أفلام هوليوود منذ تجاوزها سن الأربعين.
«شخصيته مأساة من مآسي هوليوود»
كيلي لوبروك، الممثلة الأميركية المعتزلة، تصف طليقها ستيفن سيغال، الممثل الشهير، بعد اتهامه بالتحرش مؤخرا، وحصوله على الجنسية الروسية.
«ليدي غاغا الأفضل، وجود أباتاو الأسوأ»
اني بوند، مضيفة أميركية سابقة بأحد مطاعـــم هوليوود، تصنـف النجــوم وفق طريقة تصرفهــم بالمطعم، من الألطف إلى الأسوأ.