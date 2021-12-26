«فاعلية الجرعة التعزيزية شهران فقط، ولابد من جرعة رابعة»

وكالة الأمن الصحي البريطانية، تؤكد أن المتحور «أوميكرون» يقلص فاعلية الجرعة التعزيزية الثالثة إلى فترة شهرين ونصف على الأكثر، وأنه لابد من جرعة رابعة خلال عام 2022.