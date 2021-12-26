أمير زكي



فيما واصل رجال خفر السواحل ورجال قوة الإطفاء العام أمس تمشيط المنطقة المحيطة بجسر جابر للعثور على شاب، قال بلاغ الجمعة إنه ألقى بنفسه من أعلى الجسر، تقدم والد الشاب ببلاغ عصر امس الى مخفر الشامية يشكك في انتحار نجله، مشيرا إلى أنه تلقى تهديدا من آخرين وهو ما يدعو الى اعادة النظر في القضية.

وكانت برقية أولية وردت الى عمليات وزارة الداخلية مساء امس الأول تفيد بأن قائد دورية ثابتة أعلى جسر الشيخ جابر رصد شخصين يحاولان القفز من جسر جابر وأن أحدهما تمكن من ذلك والآخر تم توقيفه.

وجاء في البلاغ: تلقت العمليات بلاغا نحو السابعة والنصف من موظف في الادارة العامة للجمارك من مواليد 1999 أفاد بأن شخصا من غير محددي الجنسية من مواليد 1994 ألقى بنفسه من أعلى الجسر.