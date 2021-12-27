أجرى البنك التجاري سحوباته الأسبوعية على حساب النجمة وحملة «أكثر من راتب»، وقد تم إجراء السحب يوم الأحد الموافق 26 ديسمبر 2021 في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة أحمد البصمان، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية المتمثلة في التباعد الاجتماعي.

وقد قام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث جاءت نتيجة السحب على النحو التالي: سحب حساب النجمة الاسبوعي، فاز ساير حسن الأزمع بجائزة 5 آلاف دينار، فيما فاز خالد أحمد الرشيدي بسحب حملة «أكثر من راتب»، وذلك بجائزة تعادل راتب تصل لغاية 1000 دينار.

وأوضح البنك أن حملة «أكثر من راتب» موجهة للعملاء الكويتيين الذين يقومون بتحويل رواتبهم البالغة 500 دينار أو أكثر على البنك وبصفة خاصة العاملون في القطاعين الحكومي والنفطي والشركات المدرجة لدى البنك، ومن مزايا هذه الحملة الحصول على هدية نقدية فورية تبلغ قيمتها من 400 إلى 500 دينار أو قرض من دون فائدة لفترة تصل إلى 4 سنوات ولغاية 70 ألف دينار.