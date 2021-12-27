دشن بنك الخليج باكورة برامجه التدريبية للشباب، حديثي التخرج والموظفين الجدد في البنك، المتخصصين في التكنولوجيا وتقنية المعلومات، وذلك في إطار الشراكة القائمة بين برنامج الخليج «أجيال تك» وشركة CODED الكويتية، وهي أول شركة تقيم معسكرات تدريبية لتعليم البرمجة في الشرق الأوسط.

ويعد برنامج الخليج «أجيال تك»، البرنامج الأول من نوعه في الكويت، المعني بتطبيق مفهوم التعليم والتدريب المستمر، للشباب المتخصصين في مختلف مجالات التكنولوجيا، والذي يأتي كامتداد وتطور لبرنامج «أجيال» المستمر منذ عام 2014.

وينخرط الموظفون الجدد والشباب حديثو التخرج في برنامج تدريبي مكثف، على غرار المعسكرات التقنية لاعدادهم لوظائف المستقبل، بما يتواكب مع استراتيجية بنك الخليج 2025، والتي تعتبر الاستثمار في التكنولوجيا إحدى ركائزها نحو التحول الرقمي، وضمن جهود البنك في المسؤولية الاجتماعية المستدامة، التي تعنى بإعداد كفاءات كويتية.

في هذا الإطار، قالت مدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج سلمى الحجاج: «برنامج «أجيال تك» يستهدف الشباب المتخصصين والشغوفين والموهوبين في التكنولوجيا والبيانات، لإعدادهم لوظائف المستقبل».

وأشارت إلى أن إطلاق البرنامج الجديد «أجيال تك» علامة بارزة أخرى للبنك لتدريب الكوادر الوطنية على التكنولوجيا الحديثة، لاستقطاب وضمان بقاء الموظفين المستقبليين على اطلاع حول كل ما يخص التكنولوجيا الرقمية.