اختتم بنك بوبيان دورة تدريبية لمجموعة من موظفي بنك الائتمان الكويتي، حول كيفية تبسيط الإجراءات والخطوات واختصار الدورة المستندية، وذلك عبر برنامج «Lean Management Program»، بهدف التأثير الإيجابي على تطوير آلية العمل وتسريعها.



وتضمن الاختتام تكريم موظفي بنك الائتمان المشاركين في الدورة التدريبية، وحضر التكريم كل من الإدارة العليا لبنك بوبيان المتمثلة في نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد، والرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية عبدالله التويجري، والرئيس التنفيذي للعمليات عبدالله المحري ومدير عام مجموعة الموارد البشرية عادل الحماد بجانب نائب رئيس مجلس إدارة بنك الائتمان الكويتي صلاح المضف.



وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي لإدارة التغيير والتطوير في بنك بوبيان عبدالله الحسينان إن الدورة التدريبية التي نظمت ضمن برنامج Lean Management Program جاءت انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للبنك تجاه دعم وتبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن بوبيان يسعى دائما ومن خلال هذه الشراكات الى تطوير بيئة العمل الداخلية للإدارات المختلفة القائمة على الإبداع والابتكار والارتقاء بمنظومة المؤسسات الإدارية بجانب ضبط الجودة.



وأوضح الحسينان أن الدورة التدريبية أقيمت تحت إشراف فريق إدارة التطوير المستمر في بنك بوبيان واستمرت ثلاثة أيام شهدت مشاركة 21 موظفا من بنك الائتمان الكويتي وتم خلالها تناول افضل أساليب التطوير ورفع مستوى الاداء من خلال تقنيات الحد من الوقت المستغرق للإجراءات والتركيز على تطويرها.



وأضاف أن المختصين في إدارة التطوير المستمر ببنك بوبيان سيتولون الإشراف على متابعة مبادرات ومشاريع المتدربين ومشاركتهم بعض الخبرات بجانب التنسيق والمتابعة مع الإداريين في بنك الائتمان فيما يتعلق بمراحل تطوير تلك المبادرات ومستجداتها.



وتعتبر منهجية Lean احدى المنهجيات العالمية التي تتبناها العديد من المؤسسات لتسريع إجراءاتها وتقليل التكاليف من خلال إزالة عوامل الهدر والتركيز على العملاء والجودة المقدمة للخدمات والمنتجات.