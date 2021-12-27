أصدرت شركة ايكوسيستم للاستشارات الادارية تقريرا حول الاقتصاد الحديث عبر التطبيقات العالمية لإستراتيجيات الابتكار، حيث ترتكز التطبيقات العالمية لاستراتيجيات الابتكار على دمج العديد من العناصر التي تؤثر بشكل إيجابي على المنظومة الاقتصادية والاجتماعيـــة والتنظيمية والمؤسسية.



وفي هذا السياق، تقول مؤسسة شركة ايكوسيستم للاستشارات الادارية ومستشارة التنويع الاقتصادي والابتكار د. هنادي المباركي، إن العديد من المنظمات الدولية أكدت على الدور العالمي النشط للابتكار في تعزيز وتحسين سياسات الاقتصاد الحديث نحو النمو والربح المستدام، حيث تعرف الدول الابتكار بأنه عملية خلق المنتجات والخدمات الجديدة او المحدثة وإدخال القيم المضافة والطرق الجديدة للأعمال التجارية لتحقيق المنفعة الاقتصادية والاجتماعية.



وتقوم شركة ايكوسيستم للاستشارات وإدارة الاعمال في هذا التقرير الاقتصادي، على عرض التطبيقات العالمية لإستراتيجيات الابتكار، الفوائد الاستراتيجيـــــة، الاطـــــراف الرئيسة في نظام الابتكار، البنية التحتية للابتكار واخيرا نقاط القوة لتطبيقات الابتكار وفي هذا الجانب ترى المباركي أن استراتيجيات الابتكار تعتبر أداة حكومية تدعم الاقتصاد الحديث.



وبينت المباركي ان هناك خمسة فوائد استراتيجية تؤدي إلى نجاح أنظمة الابتكار، كما يلي:



٭ أولا: يعتبر الابتكار منصة لاتخاذ القرارات الرئيسية.



٭ ثانيا: الحكومة تعتبر من الاطراف الرئيسية المشاركة في تطبيق استراتيجيات الابتكار.



٭ ثالثا: الربط الشبكي بين القطاع الحكومي والخاص.



٭ رابعا: الاستثمار في الابتكار التكنولوجي لإنشاء قطاعات جديده.



٭ خامسا: دعم النمو الاقتصادي الذي يركز على الاهتمام بمصادر الابتكار.



واشارت المباركي الى أن الأطراف الرئيسية في نظام الابتكار، هي: الحكومات الطرف الرئيسي في وضع السياسات الحكومية، فضلا عن توفير سياسات العلوم والتكنولوجيا لتحسين الأداء والمؤشرات العالمية.



وتعتبر أنظمة الابتكار جسر بين الحكومة وأداء المؤسسات البحثية، كما أن الشركات الخاصة وهي أحد الأطراف في أنظمة الابتكار، كما تعتبر الجامعات والمؤسسات ذات الصلة المعارف والمهارات الأساسية، وأخيرا تعتبر المنظمات المحلية والاقليمة والعالمية العاملة في مجال الابتكار.



وأردفت ان البنية التحتية للابتكار تنقسم إلى اربعة فئات وهي: المؤسسات العلمية والبحثية كمصدر رئيسي للمعرفة التي تدعم الجامعات ومراكز البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا، تلعب برامج رأس المال الاستثماري والبحوث الحكومية دورا نشطا في دعم منظومة رواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة القائمة على التكنولوجيا.



وتعمل البني التحتية للمعلومات كمنصات الاتصال في مجال الابتكار لزيادة التعاون الشبكي الدولي بين أطراف منظومة الابتكار، مجموعات الابتكار الإقليمية هي تركيزات جغرافية للشركات والمؤســـــسات المترابطة التي تشترك في منصة المعرفة.



وأخيرا بينت المباركي أن نقاط القوة لتطبيقات الابتكار تعتمد على مجموعة من العوامل بدءا في مدة تأسيس برنامج الابتكار يؤدي إلى رفع مؤشرات الأداء التنافسية العالية، الدعم الحكومي لإستراتيجيات الابتكار التي تؤدي إلى النمو ذكي، المؤشرات الأداء الرئيسية للشركات العالمية تشير إلى القيمة المضافة من المنظور الاجتماعي، جميع مؤشرات الأداء الرئيسية مثل مؤشر الابتكار ومؤشر العلوم والتكنولوجيا ومؤشر الشركات ومؤشر الاختراع والملكية الفكرية يؤدي الى دعم نمو الاقتصاد الحديث.