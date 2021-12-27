علاء مجيد



حافظ الاحتياطي النقدي للكويت لدى صندوق النقد الدولي خلال شهر أكتوبر الماضي على مستوى شهر سبتمبر الماضي عند مستوى 233.9 مليون دينار، علما بأن المستوى القياسي قد تحقق في شهر يوليو الماضي البالغ 236.5 مليون دينار، وذلك بحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر أكتوبر 2021.



وعلى صعيد سنوي، فقد زاد حجم الاحتياطيات الكويتية المودعة لدى صندوق النقد الدولي بنهاية أكتوبر الماضي بنسبة 8.9%، وبقيمة 19.1 مليون دينار، مقارنة بمستوياتها البالغة 214.8 مليون دينار بنهاية أكتوبر من عام 2020.



ويتكون وضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي من شريحة الاحتياطي، أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقد الدولي خلال مهلة وجيزة، ومديونية على صندوق النقد الدولي (بموجب اتفاقية قرض) في حساب الموارد العامة، وتكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي بموجب الاتفاقات العامة للاقتراض، والاتفاقات الجديدة للاقتراض، والمطالبات على الصندوق المحررة بحقوق السحب الخاصة تعتبر مطالبات بالعملة الأجنبية.

كما حافظ حجم حقوق السحب الخاصة خلال شهر أكتوبر الماضي على نفس مستويات شهر سبتمبر الماضي حيث بلغ 1.36 مليار دينار مقارنة وهي أصول احتياطية دولية استحدثها صندوق النقد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسب حصصهم في الصندوق.



بينما ارتفعت مجموع العملة الأجنبية والودائع في الخارج بنهاية شهر أكتوبر ليصل الى 12.42 مليار دينار بارتفاع بلغ نسبته 0.64% مقارنة بـ 12.34 مليار دينار خلال شهر سبتمبر الماضي.

والمقصود بالودائع هنا هي الودائع المتاحة عند الطلب وهي الودائع المتاحة لدى البنوك المركزية الأجنبية وبنك التسويات الدولية وبنوك أخرى.

كما تتكون العملة من النقود الورقية والمعدنية المتداولة من العملات الأجنبية والمستخدمة عموما لأداء المدفوعات وتستثنى منها النقود المعدنية التذكارية.



ويعمل صندوق النقد الدولي على تعزيز الاستقرار المالي والتعاون في المجال النقدي على مستوى العالم وتيسير التجارة الدولية وزيادة توظيف العمالة والنمو الاقتصادي القابل للاستمرار، كما يساعد في جهود الحد من الفقر على مستوى العالم والصندوق تديره البلدان الأعضاء وعددهم 189 بلدا.

كما يقدم صندوق النقد الدولي المشورة حول كيفية تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومنع الأزمات المالية وتحسين مستويات المعيشة. ويبلغ حجم المبلغ الكلي الذي يستطيع الصندوق إقراضه للبلدان الأعضاء 1 تريليون دولار.