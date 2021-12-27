النجدي: نحرص على رعاية المواهب ودعم رواد الأعمال الشباب

يحرص بنك الكويت الوطني على تقديم كل أوجه الدعم لرواد الأعمال من الشباب الكويتي ورعاية المواهب الكويتية. وفي ذلك الإطار، قام البنك بتوقيع اتفاقية رعاية لمدة عامين لأكاديمية «تي إم» لكرة القدم.



وتأتي تلك الرعاية ضمن جهود «الوطني» لدعم الصحة العامة وممارسة الأنشطة الرياضية والتزام البنك بأداء مسؤولياته المجتمعية وسعيه لتحقيق التنمية المستدامة.



وتقدم أكاديمية «تي إم» لكرة القدم دورات تدريبية تشمل كافة أساسيات وفنون لعبة كرة القدم للأطفال على يد المدرب طلال المنيس المعتمد من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والعديد من الاتحادات الدولية الأخرى.



وبهذه المناسبة قال مدير تسويق شرائح العملاء في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية عبدالله النجدي: «نحرص في البنك الوطني على القيام بدور استباقي في رعاية المواهب الكويتية ودعم رواد الأعمال من الشباب الكويتي»، مضيفا: «رعايتنا للمؤسسات الرياضية التي تساهم في نشر الممارسات الرياضية ورعاية المواهب الكويتية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة وذلك في ظل جهودنا لتشجيع الممارسات الصحية والرياضية ضمن مساعينا لتحقيق الاستدامة».



وأكد النجدي ارتباط «الوطني» بشراكة راسخة مع رواد الأعمال الكويتيين، والتي تهدف دائما إلى تشجيعهم وتوفير الحلول والخبرات التي يحتاجونها لنجاح أعمالهم.



وتوفر أكاديمية «تي إم» لكرة القدم لأعضائها تحليلا احترافيا لكل ما يخص كرة القدم لتحسين فهم اللعبة إضافة إلى تدريبهم على المهارات الفنية لتعزيز قدراتهم على التحرك السليم والتحكم المناسب، وكذلك العمل على تحسين القوة البدنية المرتبطة بممارسات كرة القدم.



ويتمتع بنك الكويت الوطني بمكانة رائدة ودور حيوي على صعيد دعم مؤسسات القطاع الخاص في الكويت لمجالات الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية وريادة الأعمال كما يلتزم الوطني بالاستمرار في القيام بدوره وترسيخ بصمته الواضحة في مجال تقديم الدعم اللازم لتطوير ريادة الأعمال والإبداع بين الشباب وكافة الكوادر الوطنية.