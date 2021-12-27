أعلنت «زين» المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها البلاتينية لأنشطة الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي، وذلك خلال حفل تدشين الخطة الاستراتيجية للاتحاد الذي أقيم في استاد جابر الأحمد الدولي تحت رعاية وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري.



وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها شاركت في حفل تدشين خطة الاتحاد الذي أقيم في ستاد جابر الأحمد الدولي بحضور رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف، وممثل راعي الحفل نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لقطاع المنشآت والصيانة والمرافق الشيخ م.حمود المبارك، ورئيس الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي فيصل المقصيد، ومدير إدارة العلاقات الداخلية والخارجية بشركة زين الكويت حمد المصيبيح، وحشد من الرياضيين الكويتيين والشخصيات البارزة من قطاعي التعليم والرياضة.



وعبرت «زين» عن فخرها بدعم خطة الاتحاد الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، وهو الدعم الذي يأتي انطلاقا من استراتيجيتها المتكاملة تجاه دعم وتطوير قطاعات الرياضة والتعليم والشباب في الكويت، حيث تؤمن زين كثيرا بأهمية صقل مهارات أبناء وبنات الكويت وزرع الشغف الرياضي في أنفسهم منذ الصغر وعبر مختلف الفئات المدرسية لتهيئتهم نحو الاحتراف في مختلف الرياضات وتمثيل الكويت في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية.



وتأتي استراتيجية الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي للسنوات الخمس المقبلة (2021-2026) تنفيذا للرغبة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وذلك من أجل ضرورة عودة الرياضة المدرسية كخطوة أولى لرعاية طلاب وطالبات الكويت واكتشاف مواهبهم والعمل على تنميتها ليكونوا نواة أندية الكويت المحلية ومختلف المنتخبات الوطنية لتمثيل وطنهم وتحقيق الميداليات ورفع علم الكويت عاليا.



ويهدف الاتحاد في خطته إلى غرس عدة مفاهيم جوهرية في الطلاب والطالبات أهمها الاحترام والوحدة والتميز والعمل الجماعي والاحترافية والاعتزاز والفخر، وسيعمل الاتحاد على تنظيم وإدارة الأنشطة المدرسية الرياضية في كل المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى التعليم الجامعي.