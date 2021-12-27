تقيم رابطة المهندسين الطبيين إحدى الروابط التخصصية في جمعية المهندسين الكويتية مساء اليوم الاثنين مؤتمرا افتراضيا بالتعاون مع مركز «ميدو» السعودي كمنصة تقنية للرعاية الصحية.

ويشتمل المؤتمر على سلسلة محاضرات عن دور الهندسة الطبية في مواجهة الجائحة العالمية لفيروس كورونا ورسم مستقبل الرعاية الصحية، ويمكن التسجيل للدخول الى المحاضرات مجانا على منصة «زووم» اعتبارا من اليوم الساعة 7 مساء.

ويتضمن المؤتمر الليلة محاضرة بعنوان «تطبيقات تقنية ثلاثية الأبعاد في تصوير فسيولوجيا القلب» تقدمها المهندسة الاختصاصية في مجال فسيولوجيا القلب م.مريم الخلفان.

يذكر أن رابطة المهندسين الطبيين في جمعية المهندسين نظمت عددا من الأنشطة الهادفة الى نشر ثقافة ودور المهندسين الطبيين ما ساهم بشكل إيجابي في تعزيز مأمونية الأجهزة الطبية، حيث كانت باكورة العمل هو إنشاء وزارة الصحة لفريق التيقظ وسلامة الأجهزة الطبية لمتابعة البلاغات حول الحوادث العارضة للأجهزة الطبية والنهوض في مستوى الرعاية الصحية في ديرتنا العزيزة، ويمكن للمهتمين الحصول على مزيد من المعلومات حول المؤتمر عبر متابعة الرابطة عبر مواقعها والاطلاع على صفحة الرابطة في شبكة التواصل الاجتماعي [email protected]