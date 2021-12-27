أعلن المتحدث الرسمي للتطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية «سهل» يوسف كاظم عن إطلاق ‫وزارة الداخلية لخدمة إلكترونية جديدة وحصرية عبر التطبيق الحكومي للخدمات الالكترونية «سهل» وهي الاستعلام عن الأحكام غير المنفذة والمقيدة لإنجاز المعاملات وذلك حتى يتاح للمستخدم اصدار تقرير مباشرة عبر التطبيق ومراجعة الجهات المختصة لرفع القيد كي يمكنه أن ينجز معاملاته الخاصة بوزارة الداخلية.



وأشاد كاظم بجهود وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها وإداراتها فيما يخص بتفعيل وإضافة خدمات جديدة وحصرية عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية وبمساعي الإدارة العامة لنظم المعلومات والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والتي تكللت بإطلاق هذه الخدمة الاستعلامية الجديدة والمتاحة حاليا وحصريا من خلال خانة «الخدمات» داخل التطبيق.