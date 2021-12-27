قالت جمعية الهلال الأحمر الكويتية إنها نفذت مشروع الاستجابة للاحتياجات العاجلة والصحية في أفغانستان للمتضررين من الأوضاع الانسانية من النساء وكبار السن والايتام وساكني المناطق صعبة الوصول.



وأوضحت الأمينة العامة للجمعية مها البرجس في تصريح لـ«كونا» اليوم الاثنين ان المشروع نفذ بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري اذ استفاد منه نحو 31.5001 شخص يعانون من اوضاع إنسانية صعبة.



وأضافت ان المشروع يهدف إلى تعزيز قدرة الأسر على التحمل وتحسين الصحة الشخصية والوضع الصحي للأسر النازحة من الازمات الانسانية والكوارث اضافة إلى توفير المواد الغذائية الاساسية.



وذكرت البرجس ان الوضع الانساني في أفغانستان مأساوي إذ يواجه الشعب الافغاني صعوبات عديدة بسبب أزمة الغذاء والأوضاع المناخية المتقلبة والاضطرابات الأمنية المستمرة مشيرة الى ان هناك 11 مليون نسمة في حالة انعدام للأمن الغذائي.



وقالت ان تنفيذ المشروع بالتعاون مع الهلال الاحمر القطري يؤكد اهمية تنسيق جهود جمعيات وهيئات دول مجلس التعاون الخليجي في العمل الميداني مضيفة ان المشروع يعد استجابة طارئة لتلبية المتطلبات العاجلة الغذائية والصحية للاسر النازحة في ضواحي العاصمة كابل والمناطق الاخرى الاشد تأثرا واحتياجا.



وأكدت اهمية تلبية الحاجات الملحة للنازحين الافغان والاسهام في التخفيف عنهم في الفترة الحالية التي يعانون فيها من اوضاع انسانية مأساوية مشيرة الى برامج ومشاريع تم تنفيذها في افغانستان ولاتزال قائمة منها حملة عمليات القلب للاطفال التي استفاد منها 5000 طفل اضافة الى المشاريع الغذائية والصحية المقدمة سابقا عقب الكوارث الطبيعية والازمات الانسانية.



وقالت البرجس ان برامج الهلال الأحمر ومشاريعه الإنسانية في أفغانستان تجسد الرسالة العالمية التي تضطلع بها الجمعية للحد من حجم المعاناة البشرية وصون الكرامة الإنسانية.