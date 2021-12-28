ليلى الشافعي



أكد مدير عام بيت الزكاة بالإنابة د.ماجد العازمي تصدي البيت لجائحة كورونا واستمرار عمله رغم الحجر الكلي والجزئي، حيث تم تقديم مساعدات نقدية خلال الأزمة بلغت ٤٠٦٠٤٦٤٠ ديناراً استفادت منها 34163 أسرة منها مساعدات شهرية بلغت 8.411.180 دينارا كويتيا، مشيرا إلى أن هناك جهات متعددة ساهم فيها البيت أثناء الأزمة، ولفت الى أن لدى البيت خططا مستقبلية لتحقيق الأهداف الخيرية، فإلى نص الحوار:



كم بلغ حجم المساعدات التي قدمها بيت الزكاة خلال أزمة كورونا؟ وكم عدد الأسر المستفيدة؟



٭ منذ بداية انتشار كورونا وإصدار الحكومة قرار تعطيل الأعمال في الجهات الحكومية للحد من انتشار الفيروس، ساهم البيت بمبلغ 500 ألف دينار للصندوق الذي أنشأته الحكومة للتصدي للفيروس، كما قام بتوزيع 1000 طرد صحي على ابناء الكويت الدارسين في جامعات جمهورية مصر العربية بالتعاون مع سفارة البلاد في القاهرة، ومن ضمن جهوده ايضا تخصيص مبلغ 70000 د.ك كدعم إضافي لجهود وزارة الصحة للتصدي لجائحة كورونا في البلاد من خلال التعاون مع الوزارة لإنشاء مستشفى ميداني في منطقة المهبولة والمساهمة ايضا في تجهيز محجر صحي.



كم عدد الأسر التي قدمتم لها مواد عينية خلال الحظر الكلي والجزئي؟



٭ خلال أوقات الحظر الكلي والجزئي قام بيت الزكاة بتوزيع مواد عينية (مواد غذائية) على ما يقارب من 3250 أسرة مسجلة لديه من خلال توصيل هذه المواد الى مختلف مناطق البلاد، كما تم التعاون مع عدد من الجمعيات التعاونية (تيماء - الصليبية - جليب الشيوخ - الأندلس) لتوزيع المواد التموينية على ما يقارب من 2500 أسرة اخرى تقطن في مناطق الجمعيات، كما قام قطاع الخدمات الاجتماعية بدور جوهري خلال أزمة جائحة كورونا في التواصل مع المراجعين والحرص على وصول المساعدات لمستحقيها والرد على كافة أسئلتهم واستفساراتهم.



كم بلغت المساعدات النقدية المقدمة للأسر منذ بداية كورونا؟



٭ منذ بداية انتشار الفيروس في 13 مارس 2020 إلى نهاية أكتوبر 2021، قدم بيت الزكاة مساعدات نقدية للأسر التي تتسلم مساعدات دائمة من البيت 40.604.640 دينارا كويتيا استفادت منها 34163 أسرة، منها مساعدات شهرية بلغت 8.411.180 دينارا كويتيا استفادت منها 2534 أسرة وهي أسر الأرامل والمطلقات والأيتام وكبار السن والعجزة ممن لا معين لهم ولا دخل مالي، كما استفادت 31629 أسرة من المساعدات المقطوعة التي بلغت 32.193.460 دينارا كويتيا.