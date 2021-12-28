محمد راتب



تم تشكيل مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية بتزكية كل من خالد علي السداني رئيسا لمجلس الإدارة، وفيصل مساعد المنيس نائبا لرئيس المجلس، وحمد المطيري أمينا للسر، وطارق يوسف مندني أمينا للصندوق، وحامد محمود الابراهيم رئيسا للجنة الإدارية والمالية، وعادل حمد الحبشي عضوا، حيث تم الاجتماع بحضور ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على كتاب الوزارة والذي وجه مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية إلى أنه يتعين على مجلس الإدارة إعادة انتخاب الهيئة الإدارية وتشكيل مجلس الإدارة.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية خالد السداني إن إعادة تشكيل مجلس الإدارة تم بالتزكية وجرى اعتماد التقريرين المالي والإداري وانتخاب مكتب تدقيق الحسابات من قبل الجمعية العمومية، وتوزيع عائد على المشتريات للمساهمين 12%.



وذكر أن مجلس الإدارة سيحرص على الاستمرار في النهج التطويري، وتقديم خدمات مميزة على مستوى الجمعيات التعاونية، حيث تفخر جمعية الروضة بأنها تصدرت العمل التعاوني في العديد من المجالات، وكان شعارنا لهذا العام (رواد الصدارة).