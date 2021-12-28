بشرى شعبان



أعلنت رئيسة فريق أصدقاء المعاقين الشيخة سهيلة الصباح عن مهام وأهداف الفريق، لافتة الى ضرورة الاهتمام بالمعاق وعدم إهماله كونه من ذوي الإعاقة.

وقالت الشيخة سهيلة الصباح في تصريح صحافي: من أهداف الفريق رصد انتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد المسؤولين عنها ورفع الأمر للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لاتخاذ القرارات بشأنها، مشيرة إلى وجود مواد بالقانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق ذوي الإعاقة تتضمن العقوبات ومنها المادة 61 والتي تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة ويهمل في القيام بواجباته ويعاقب أيضا بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على هذا الإهمال إلحاق ضرر بالشخص ذوي الإعاقة وآخر عقوبة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين عند وفاة الشخص ذوي الإعاقة».

وناشدت كل ذوي والإعاقة وذويهم بالتواصل مع الفريق عبر حساباته في «تويتر» و«انستغرام» وخدمة الواتساب في حال رصد تجاوزات استخدام المواقف الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة أو شكوى المعاق نفسه بشأن المكلف الذي يرعاه.