أعلنت منصة برايتس التعليمية، المدارة من قبل مجموعة جي إف إتش المالية، عن مزيد من التوسع لمحفظتها التعليمية واستثماراتها في السعودية مع تدشين مدرسة دولية جديدة لمراحل التعليم الثلاث تقع في العليا بمدينة الرياض، المملكة العربية السعودية.



وتحمل المدرسة الجديدة اسم مدارس شعاع العالمية العليا، وتعتبر خامس مدرسة لبرايتس في المملكة العربية السعودية، وتقوم المدرسة بتدريس المقرر الأميركي للطلبة حتى الصف الـ 12.



جدير بالذكر، أن المدرسة تستوعب حاليا أكثر من 400 طالب، وستزداد الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 2000 طالب وطالبة بعد الانتهاء من مرحلة التوسعة، حيث ستوفر المدرسة قسما للبنات أيضا، علما بأن التسجيل مفتوح للعام الدراسي الحالي للطلبة البنين فقط من الصف الرابع حتى الصف الـ 12، كما وتقبل المدرسة طلبات التسجيل للعام الدراسي المقبل.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة «جي إف إتش كابيتال السعودية» رازي المرباطي: «يسعدنا الإعلان عن توسع المجموعة بشكل أكبر في قطاع التعليم السعودي، حيث مازلنا نرى فرصا جيدة للنمو في هذا القطاع فيما تواصل برايتس جهودها لضمان حصول الطلبة عبر مختلف أنحاء المملكة على أعلى مستويات التعليم الدولي المتميز».



من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي بالوكالة لبرايتس التعليمية فاطمة كمال: «نفخر بالإعلان عن افتتاح خامس مدرسة دولية لنا بالمراحل التعليمية الثلاثة في المملكة العربية السعودية.

مثل باقي مدارسنا الأخرى، سوف توفر مدارس شعاع العالمية العليا، نظام تعليم فريدا يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية».