أعلن نائب رئيس إدارة الملكيات الخاصة بقطاع أسواق المال في شركة وفرة للاستثمار الدولي سليمان الفريح عن مساهمة الشركة في زيادة رأسمال منصة ساري السعودية التي طرحت مؤخرا أمام المستثمرين، حيث تم إغلاق جولة الاكتتاب الجديدة بقيمة 75 مليون دولار (281.3 مليون ريال).

وتعد «ساري» منصة التسوق الرائدة لقطاع الأعمال والمتخصصة في ربط أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مع شبكة من مصنعي السلع الاستهلاكية وتجار الجملة، حيث تم إغلاق جولتها الاستثمارية (Series C) بقيمة 75 مليون دولار بقيادة سنابل للاستثمار الرائدة عالميا في فئة الاستثمار الجريء، والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.



وبين الفريح أن جولة الاستثمار شهدت مشاركة كل من شركة وفرة للاستثمار الدولي و«Endeavor Catalyst» كمستثمرين جدد بجانب مشاركة المساهمين الحاليين «STV»، و«MSA Capital»، و«RocketShip.vc»، و«VentureSouq»، و«رائد فينتشرز»، مشيرا الى أن هذا الاستثمار سيعزز من دور «ساري» في إعادة ابتكار سوق الجملة وتمكين أكثر من 20 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة في منطقتنا.



وأوضح الفريح أن منصة ساري شهدت نموا كبيرا في عملياتها بالمملكة السعودية بأكثر من 14 ضعفا مقارنة بالعام السابق، مبينا أن جولة الاكتتاب الجديدة ستسهم في مواصلة المنصة لنموها من خلال استقطاب الكفاءات القادرة على تطوير حلولها المبتكرة، ومواصلة التوسع الجغرافي لخدمة أسواق المنطقة المختلفة، كما ستعمل على توسيع نطاق استهدافها لشرائح واحتياجات أوسع في قطاع الأعمال، بالإضافة إلى ذلك، فان «ساري» تسعى إلى تعزيز القيمة المضافة المقدمة، وتسريع التحول إلى منصة متكاملة، عبر ربطها بالعديد من الخدمات الموازية التي ستسهل على مستخدميها توفير احتياجاتهم، وترفع من كفاءة سلسلة التوريد.