تقدير واسع من المؤسسات العالمية لإنجازات «الوطني» الرقمية الرائدة

35 % زيادة بعمليات «الوطني موبايل».. و20% نمواً بعدد المستخدمين



عام جديد من الإنجازات والتفوق وتوسعة الفوارق عن المنافسين رسخ على مداره بنك الكويت الوطني ريادته وقدم خلاله خدمات ومنتجات مصرفية وحلول دفع متطورة ومبادرات رقمية رائدة للمرة الأولى في الكويت، ما يؤكد استشراف مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني المستقبل والاستعداد له وأن الوطني الأقرب لعملائه بما أظهره من قدرة على استطلاع احتياجاتهم وتطلعاتهم وتلبيتها بكل ما هو جديد.



وقد أثمرت تلك الجهود اشادة وتقدير المؤسسات الدولية بتفوق الوطني في تقديم الخدمات المصرفية الشخصية المتطورة والرائدة على مستوى الكويت والمنطقة خلال العام 2021.

حيث فاز الوطني بجائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في الكويت من مجلة ميد الشرق الأوسط ضمن جوائز «تريل بليزر الآسيوية السنوية للعام 2021» كما فاز بجائزة أفضل بنك في تقديم الخدمات الرقمية للأفراد على مستوى الكويت ومنطقة الشرق الأوسط من مجلة «جلوبل فاينانس».



كان العام 2021 شبابيا بامتياز فقد كان الشباب محورا رئيسيا في كافة أعمال مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية وما أطلقته من خدمات وتحسينات وحلول دفع متطورة وكذلك في برنامج المكافآت والجوائز والعروض الاستثنائية التي قدمتها للعملاء.



ركزت الخدمات والتحسينات التي تمت إضافتها إلى برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل على تلبية تطلعات الشباب ونمط حياتهم، كما أطلق البنك بطاقات UEFA Champions League Mastercard من الوطني والتي تم تصميمها خصوصا للعملاء المهتمين بكرة القدم والرياضة وأنماط الحياة الصحية.



كذلك خصص البنك العديد من العروض الحصرية لعملاء باقة الشباب وزاد من فرص الفوز بسيارة تسلا في حملة البنك الصيفية للطلاب ممن يقوموا بتحويل المكافأة الطلابية إلى بنك الكويت الوطني والتقدم بطلب لإصدار بطاقة الشباب الوطني مسبقة الدفع الحصول على ثلاثة فرص لدخول السحب.



كما أطلق البنك باقة من الخدمات المتميزة للطلبة المبتعثين في الخارج والتي تتضمن بطاقة العملة الأجنبية الوطني مسبقة الدفع من دون رسوم وعروضا ترويجية من الخطوط الجوية القطرية وعرضا مميزا على شريحة SIM دولية وقسيمة مواصلات في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، إضافة إلى عروض وخصومات متنوعة.



واختتم الوطني العام بإطلاق «وياي» أول بنك رقمي في الكويت يستهدف في الأساس الشباب الكويتي والذي تم تصميم كافة خدماته وبطاقاته لتناسب نمط حياتهم وتلبي احتياجاتهم.



ترتكز استراتيجية بنك الكويت الوطني على أن يكون البنك رفيق درب وشريكا دائما على مدار المراحل العمرية الممتدة التي تبدأ منذ الطفولة والتي لم تقتصر على تقديم باقة زينة فقط لكنها امتدت لمشاركة الأطفال هواياتهم ورعاية مواهبهم حيث عمد الوطني خلال 2021 إلى توقيع اتفاقية رعاية لأكاديمية «تي إم» لكرة القدم وكذلك تمديد رعاية البنك لأكاديمية «سدن» لكرة القدم لمدة عامين بالإضافة إلى توقيع اتفاقية شراكة مع أكاديمية «رافا نادال» للتنس واللياقة البدنية.

وتمتد شراكة الوطني من رعاية المواهب إلى رعاية الأعمال وهو ما ترسخ خلال العام 2021 من تركيز البنك على تقديم كافة الخدمات التي تدعم رواد الأعمال وترسخ الشراكة التي تجمعهم بالبنك ولذلك أطلق خلال العام الخدمات المصرفية للأعمال بلس التي توفر العديد من الخدمات والحلول التي تساعد رواد الأعمال على تطوير أعمالهم وتحقيق أهدافهم كما أطلق الوطني خدمة المساعدة الشخصية «الكونسيرج» للأعمال والمخصصة لعملاء الخدمات المصرفية للأعمال بلس بالتعاون مع بيكوك كونسيرج.



استمر برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل في ترسيخ مكانته كأكبر فروع البنك خلال العام 2021 بفضل استراتيجية التطوير المستمر التي أضافت العديد من الخدمات والتحسينات بشكل متواصل على مدار العام لتلبية احتياجات العملاء وسهولة وسرعة إتمام معاملاتهم.



وقد انعكس التطوير المستمر بشكل واضح في زيادة اقبال العملاء على استخدام برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، حيث شهد زيادة في عدد العمليات التي تمت باستخدام الخدمة في العام 2021 بنسبة 35% على أساس سنوي وكذلك زاد عدد مستخدمي البرنامج بنسبة 20% على أساس سنوي.



أثمرت تلك التحديثات عن وصول نسبة رضا العملاء إلى 96% عن الخدمات المقدمة من خلال خدمة الوطني عبر الموبايل.



وقد تم تتويج تلك الجهود بفوز برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل بجائزة مجلة جلوبل فاينانس لأفضل برنامج للخدمات المصرفية عبر الموبايل في الكويت للعام 2021.



تماشيا مع استراتيجية بنك الكويت الوطني لتحقيق الاستدامة في كافة أعماله، كانت مكافآت الوطني لعملائه خلال العام 2021 استثنائية ومستدامة في إطار مواصلة إطلاق الوطني الحملات الفريدة والمتميزة التي تتيح للعملاء فرصة دخول السحوبات والفوز بجوائز تم تصميمها وفقا لتطلعاتهم.



وقد أطلق الوطني حملته الصيفية السنوية للعام 2021 والتي تعد الأولى من نوعها في الكويت حيث تمكن العملاء من الفوز بـ 9 سيارات Tesla Model 3.



وواصل الوطني إطلاق حملات الاسترجاع النقدي المميزة بالشراكة مع العديد من الجهات الرائدة على مدار العام وكذلك حملة تحويل الراتب في إطار استراتيجية الوطني التي تهدف إلى اثراء التجربة المصرفية للعملاء وتعتمد بشكل أساسي على مكافأة العملاء في إطار الحرص على تلبية احتياجات كافة شرائحهم.



حصل برنامج مكافآت الوطني على جائزة أفضل برنامج ولاء/ مكافآت في المنطقة ضمن «تريل بليزر الآسيوية السنوية للعام 2021» التي تقدمها مجلة «ريتايل بانكر إنترناشيونال» بالتعاون مع مجلة «ميد الشرق الأوسط».



دعمت قنوات الوطني الرقمية استراتيجيته في أن يكون الأقرب لعملائه رغم الظروف الاستثنائية، حيث شهدت تلك القنوات إتمام النصيب الأكبر من العمليات عن طريقها على مدار العام.



وقد استحوذت القنوات الرقمية على أكثر من 95% من العمليات المصرفية التي تمت خلال العام 2021 بزيادة عن العام الماضي الذي شهد ذروة الوباء في تأكيد على تفضيل استمرار العملاء في الاعتماد على قنوات الوطني الرقمية حتى مع تخفيف القيود.



تواصل الوطني مع عملائه عن طريق خدمة التواصل مع الوطني وخدمة الوطني عبر WhatsApp وأرقام الاتصال المجانية في العديد من الدول حول العالم، حيث قام البنك خلال العام 2021 بالرد على ما يزيد على 2.2 مليون مكالمة من خلال خدمة الوطني الهاتفية.



ولم يتوقف الوطني عن تعزيز موقعه الريادي من خلال شبكته المصرفية الواسعة على مستوى الكويت، التي تمتد من خلال 67 فرعا وشبكة واسعة تتخطى 15،000 من أجهزة نقاط البيع وجميعها تعمل بخاصية الدفع قريب المدى NFC إضافة إلى أكبر شبكة من أجهزة السحب الآلي على مستوى الكويت، بما يزيد عن 386 جهاز سحب آلي.

ويعمد الوطني إلى التعاون مع المؤسسات الرائدة. وخلال العام 2021، وقع البنك مذكرة تفاهم مع وشركة Ooredoo للاتصالات بشأن ابتكار وتطوير الخدمات والمنتجات والحلول الرقمية التي تساهم في إثراء تجربة العملاء في المؤسستين،



وقد فاز الوطني بجائزة «أفضل بنك في دفع الفواتير وتقديمها» على مستوى الكويت ضمن الجوائز السنوية لمجلة جلوبل فاينانس.



شمول مالي.. لدعم حملة «لنكن على دراية»



قدمت مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية دعما مكثفا لجهود الشمول المالي في إطار دعم البنك مبادرة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي.



حيث أقام البنك العديد من الفعاليات الداعمة للمبادرة من خلال قنواته الرقمية وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي ومن بينها قيام البنك بتنظيم حلقة نقاشية على منصة كلوب هاوس بعنوان «بطاقات الائتمان وطرق الاحتيال الحديثة».



كما حرص بنك الكويت الوطني على تحديث فروعه لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة حيث التزم الوطني بتهيئة عدد من فروعه لاستقبال العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وعمد إلى إدخال العديد من التعديلات على المرافق والمعدات وكذلك الإجراءات اللازمة لتوفير كافة الخدمات والمنتجات المصرفية للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة.



شباب الوطني سر تفوقه



أكدت كوادر مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني بما قدموه من رؤى تستشرف المستقبل وما بذلوه من جهود حثيثة وما أظهروه من الالتزام بروح المسؤولية والفريق أنهم وعن جدارة يمثلون الركيزة الأساسية لتفوق البنك بكافة المجالات.



وقد انعكست خبرات ومهارات فريق العمل الفائقة على كافة الخدمات والمنتجات المتطورة والمبادرات الرائدة والمبتكرة التي أطلقها البنك طوال العام والتي كان فريق العمل كلمة السر في نجاحها.



كما واصل موظفو مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية العمل المتواصل في ظل ظروف استثنائية نتيجة تداعيات جائحة كورونا والتي استطاعوا تخطيها والاستمرار في تحقيق الإنجازات دون توقف.



«الخيران سكوير».. تحول نوعي بمفهوم الفروع



افتتح بنك الكويت الوطني أحدث فروعه المتطورة للخدمة الذاتية في الخيران سكوير، والذي يتميز بتقديم خدمات وحلول مصرفية استثنائية تمكن العملاء من إتمام كافة معاملاتهم بسرعة وسهولة ومن خلال أجهزة صراف تفاعلية هي الأحدث في العالم.



ويمثل الفرع الجديد تحولا نوعيا بمفهوم الفروع حيث يمكن العملاء من إنجاز معاملاتهم بأنفسهم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عن طريق ما يتوافر بالفرع من جهاز للسحب الآلي، وجهاز الإيداع النقدي وكذلك جهاز الصراف التفاعلي، بالإضافة إلى غرفة اجتماعات مخصصة للاجتماع بأحد موظفي البنك بعد إتمام حجز الموعد من خلال تطبيق الوطني عبر الموبايل والخدمة الهاتفية وأيضا من خلال مسح رمز QR المتوفر بالفرع وذلك من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 10 مساء وعلى مدار الأسبوع.



«وياي».. تتويج لجهود «الوطني» الرقمية



توج بنك الكويت الوطني جهوده الرقمية خلال العام 2021 بإطلاق «وياي» أول بنك رقمي في الكويت والذي يمثل تأكيدا على استمرار قيادة البنك لمسار التحول الرقمي وترسيخ لريادته في تقديم أحدث الابتكارات والحلول المصرفية المتطورة.



ويعد «وياي» بنكا رقميا مستقلا متكاملا تأسس على يد شباب الوطني ليتناسب مع طبيعة العملاء الشباب من حيث التصميم الجذاب سهل الاستخدام كما يمكن العملاء من إتمام كافة الخدمات بسرعة ودون الحاجة لإجراءات معقدة.



وقد واصل كوادر الوطني من الشباب الكويتي العمل على مدار العام لتصميم رؤية عصرية متكاملة تلبي احتياجات وتطلعات جيلهم وتتميز بتصميم وأفكار وخدمات ديناميكية تناسب نمط حياتهم.