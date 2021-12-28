عاطف رمضان



قال رئيس نقابة العاملين في الهيئة العامة للطرق والنقل البري م. شطي الذايدي في تصريح لـ«الأنباء» إن وزيرة الأشغال د. رنا الفارس أصدرت قرارا بنقل العاملين في إدارات «الطرق» من الوزارة إلى الهيئة بدءا من السنة المالية القادمة 1 أبريل 2022.



وأعرب الذايدي عن ترحيب النقابة بهذا القرار، مضيفا أن النقابة تشيد بجهود وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس لتمكين الهيئة من ممارسة اختصاصها، بدءا من إقرار الهيكل التنظيمي الخاص للهيئة وتعيين مجلس الإدارة وتخصيص مبنى للهيئة، وأخيرا صدور القرار بنقل العاملين في الهيئة في إدارات وزارة الأشغال.



وأكد أن جهود النقابة في هذا الجانب أثمرت نجاحا ولله الحمد، وأنها ستراقب جميع الإجراءات الخاصة بنقل العاملين حتى تتم بكل شفافية، مشيرا إلى أن النقابة كثفت لقاءاتها واجتماعاتها مع مجلس إدارة الهيئة ومكتب وزيرة الأشغال، وتبين أن الرؤى متوافقة للغاية خاصة فيما يتعلق بالدفع بالتحرك لإقرار جميع القرارات الخاصة، والتي تمكن الهيئة من أداء مهامها المناطة بها.