استقبل محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد في مكتبه بديوان عام المحافظة، سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى الكويت السفير أسامة شلتوت، وذلك بمناسبة مباشرته مهامه، حيث جرى التعارف وتبادل الأحاديث الودية التي تناولت العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات.



وخلال اللقاء بحث المحافظ الفرص والإمكانات القائمة لتطوير التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين على كل الأصعدة وخاصة المحليات والمحافظات، معربا عن تمنياته للسفير شلتوت بالتوفيق في مهامه والدفع بعلاقات البلدين الشقيقين الى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة.



من جهته، أعرب شلتوت خلال اللقاء، بحضور السكرتير الثالث بالسفارة ندى عادل، عن سعادته وامتنانه لحفاوة استقبال الخالد، مثمنا الرعاية البالغة التي تحظى بها البعثة الديبلوماسية والجالية المصرية على الصعيدين الرسمي والشعبي في بلدهم الثاني الكويت، مؤكدا أن مصر والكويت شعب واحد يربطهما مصير مشترك وعلاقات متجذرة.