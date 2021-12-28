عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وزارة الأشغال العامة حصلت على موافقة مشروطة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة لطرح مناقصة تصوير وصيانة عامة لشبكة مجاري مياه الأمطار في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير.

وأضافت المصادر أن المناقصة جار تجهيز عقدها تمهيدا لتوقيعه من وزيرة الأشغال د.رنا الفارس قريبا، مشيرة إلى أن الوزارة حصلت على موافقة ديوان المحاسبة لتعاقدها مع إحدى الشركات لمدة 730 يوما شريطة توحيد مضمون صيغة مدة الصيانة، وبعض الأمور المتعلقة باستخدام جداول المعدات والعمالة اليومية، وأعمال خطة العمل للعقد، مع مراعاة إعداد دراسة لبعض البنود المتعلقة بالخبرة السابقة للشركة بأعمال إنشاء وصيانة شبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار، وان مدة سريان الموافقة 90 يوما كحد أقصى.