تركيب 30 جهازاً للبصمة الذكية في المبنى الرئيسي للوزارة و25 في المواقع الخارجية وتشكيل فرق مختصة لمتابعة تشغيل النظام

إدراج أكثر من 19800 موظف بالنظام الجديد وسيتعذر على المتقاعسين تسجيل حضورهم وانصرافهم بعد إزالة الأجهزة القديمة بالكامل



دارين العلي



يستعد فريق البصمة التابع لوزارة الكهرباء والماء لوضع خطة لإطلاق نظام البصمة خلال عام 2022 بمدة أقصاها شهر وفقا لما ورد في بنود التعاقد مع الشركة المنفذة.



وقالت مصادر مطلعة في الوزارة لـ «الأنباء» إن هناك تجاوبا من قبل المسؤولين والإدارات مع الفريق بحيث تجاوز عدد مراجعي فريق البصمة نحو 450 موظفا يوميا وبلغ عدد الموظفين الذين تم تحديث بياناتهم 19800 من أصل 27 ألفا، مضيفة أنه سيتعذر على من يتقاعس عن تسجيل بياناته في النظام الجديد تسجيل حضوره وانصرافه بعد إزالة الأجهزة القديمة بأكملها.



وأوضحت المصادر أن فريق البصمة يقيم حاليا الوضع لـ 21 موقعا من ضمنها المبنى الرئيسي، التي تم تشغيلها، لافتة إلى أنه حتى الآن لم يتم تسجيل مشاكل أو أعطال فيها.



وأعلن عن بدء تجربة البصمة الذكية أو بصمة الهاتف، وقد اقتصر تطبيق تجربتها على 20 موظفا تم اختيارهم على مستوى الوزارة من قبل فريق البصمة لتجربة النظام والعمل على تطويره وتصميمه ليكون مناسبا وسهل الاستخدام وهو عبارة عن تطبيق يتم تنزيله على هاتف الموظف كنظام تتبع يتم ربطه بأجهزة البصمة التي ترصد حضور وغياب الموظفين.



ولفتت المصادر إلى انه حتى الآن تم تركيب 30 جهازا في المبنى الرئيسي و25 موزعة على المواقع الخارجية، مشيرة إلى تشكيل فرق ميدانية على مدار اليوم من قبل فريق البصمة والشركة المنفذة لزيارة المواقع التي تم تشغيلها لمعاينة الجهاز والنظام.



وأعلنت عن ربط الأجهزة والنظام بنظام كشف الأعطال الفوري helpdesk الخاص بفريق البصمة، وسيقوم بإيصل إشارة إنذار وبريد إلكتروني لفريق البصمة بوجود أي عطل وتم تشغيله واختباره ليكون الفريق والشركة على أتم الاستعداد في حال حدوث أي أعطال.



وأوضحت المصادر أن المواقع التي تم تشغيلها تم اختيارها من قبل فريق البصمة وهي إدارات مركزية لبعض الإدارات الخارجية ليتم التشغيل التدريجي للمشروع وتكون الانطلاقة منها.



ولفتت إلى أنه تم تجهيز المكتب الرئيسي لفريق نظام البصمة من الشركة المنفذة وتركيب الأجهزة وإجراء الأعمال المدنية والتمديدات اللازمة للشبكة وتجهيزها للتشغيل التدريجي بعد عملية تشغيل المواقع.