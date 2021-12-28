12 عضواً تقدموا بطلب وقف مؤقت لتراخيص الاستثمار في الأندية والاتحادات واللجان الأولمبية

الموافقة على طلب الهيئة العامة للبيئة إنشاء حواجز صخرية وأسمنتية لحماية المنشآت الساحلية

المجلس وافق على تخصيص موقع نادي الفروسية بمنطقة الجليعة ومحطة وقود بحرية بالفحيحيل

إضافة أنشطة تجارية في «منتزه السالمية».. وقسيمة في «شرق» لجهاز متابعة الأداء الحكومي



ثامر السليم



وافق المجلس البلدي في جلسته العادية أمس برئاسة نائب الرئيس عبدالله المحري، على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الكتب المعطلة لمشروع «جنوب القيروان»، وتمت تزكية الأعضاء حمد المدلج وحمدي العازمي ومحمد الرقيب لعضوية اللجنة، كما تقدم 12 عضوا بطلب وقف مؤقت لتراخيص الاستثمار في الأندية والاتحادات واللجان الأولمبية وإعادة دراسة القرار الخاص بأنشطة الاتحادات التجارية بنسبة 50%.



وأوضح الأعضاء: عبدالله المحري، عبد الوهاب بورسلي، حمد المدلج، عبد السلام الرندي، عبد العزيز المعجل وعبدالله الرومي، حمد الرقيب، أحمد هديان، فهيد المويزري، د.حسن كمال، د.علي بن ساير، حمدي العازمي في الكتاب الذي تقدموا به ان طلب وقف تراخيص الاستثمار في الأندية والاتحادات واللجان الأولمبية بمناطق السكن الخاص والنموذجي لحين الانتهاء من النظر في الشكاوى المقدمة وتعديل القرارات المنظمة لهذا الموضوع.



الضبط المروري



كما أصدر المجلس البلدي بيانا حول تردي الوضع المروري في مدينة صباح السالم الجامعية «الشدادية»، داعيا الإدارة الجامعية الى اتخاذ أقصى التدابير للضبط المروري، واستخدم المجلس المادة 25 ضد معارضة الوزير لقرار «البلدي» المتعلق بإعادة تنظيم احد العقارات التابعة لاحد الشركات بمنطقة الفحيحيل.



وعبر الأعضاء عن بالغ القلق من الوضع المروري المتدهور داخل المدينة الجامعية بالشدادية، مؤكدين عدم الالتزام بالقواعد المرورية داخل شوارع المدينة الجامعية في ظل غياب شبه تام للضبط المروري داخل الحرم الجامعي، محذرين من تكرار مأساة حادثة دهس الطالبة ايمان العنزي- رحمها الله - مقابل الحرم الجامعي في الخالدية، حيث تابعوا وقتها مع الإدارة الجامعية تداعيات تلك الحادثة المأساوية وتعهد مسؤولو الجامعة في ذلك الوقت باتخاذ تدابير الضبط المروري اللازمة.



وأهاب الأعضاء بالإدارة الجامعية الى اتخاذ أقصی تدابير الضبط المروري داخل المدينة الجامعية في «الشدادية»، ووضع كاميرات المراقبة، ونقطة مرورية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وتحرير المخالفات، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق جميع التوصيات للدراسات المرورية التي نصت عليها قرارات المجلس البلدي السابقة الخاصة بتصاميم المدينة الجامعية، بالإضافة الى التوصيات التشغيلية حرصا على سلامة الجميع.



وحول الحرم الجامعي وقضية المرور في جامعة مدينة صباح السالم الجامعية، قال العضو مشعل الحمضان، إنه لا يمكن لوزارة الداخلية الدخول إلى الحرم الجامعي ليتم السماح بتنظيم العملية المرورية، مؤكدا أن «الداخلية» تقدمت باقتراح تشكيل شرطة جامعية بإشراف الوزارة، ووضع كاميرات لمتابعة الوضع ورصد السرعة.



محلات الأندية



وبشأن تخصيص محلات في الأندية، قال العضو مشعل الحمضان تقدم اهالي كيفان بطلب في السابق، مستغربا لماذا لم يتم التفاعل مع شكوى الأهالي، وتم التجاوب مع قضية اتحاد كرة القدم في منطقة العديلية، مطالبا بأن يتم التعامل مع المناطق بمسطرة واحدة.



بدوره، قال العضو م.عبد السلام الرندي، لبينا دعوة أهالي منطقة العديلية، مؤكدا أن المجلس البلدي يتم من خلاله تنظيم الاستثمار في الأندية، لاسيما أن هناك من يستغلون لائحة التخصيص، فاتحاد الكرة ليس له حق التخصيص، وهذا تجاوز على صلاحيات المجلس البلدي، عاتبا على البلدية لعدم رجوعها، إلى المجلس في هذا الخصوص.



من جانبه، قال العضو عبدالعزيز المعجل، انه لم يتم النظر الى موضوع كيفان، وكذلك العديلية واصبحت البيوت وكأنها ليست اماكن للسكن، ويفترض أن تكون للسكينة والهدوء، مؤكدا أن العديلية فيها جامعة و«التطبيقي» واندية واتحاد كرة قدم، ومعارض مؤقتة في الحدائق.



«جنوب القيروان»



وبشأن تشكيل لجنة حول مشروع «جنوب القيروان»، قال الحمضان: عندما يتعمد الجهاز التنفيذي تأخير كتاب لعدة اشهر ويتم تسلمه خلال شهر ابريل، سيحاسب الأعضاء انفسهم الذين طالبوا بالتحقيق مع قيادات البلدية، موضحا ان الكل يعلم انه ليس لدينا تحقيق ولماذا لم يتم عمل لجنة تقصي حقائق، مع المسؤول عن عدم وضع ردود الجهات المعنية.



من ناحيته، قال العضو د.علي بن ساير إنه تم تشكيل لجنة تقصي حقائق، ولكن كل التقدير والاحترام للإخوة في البلدية.



ولفت الحمضان إلى أن الموضوع ليس «شو إعلامي» و«فزعة»، ويجب ان نرتقي بالحوار من أجل الوطن والمواطنين



من جهته، علق العضو حمد المدلج قائلا: من الممكن ان يكون الامر متعمدا او سقط سهوا فيما يتعلق بعدم ادراج الكتب الواردة ويجب اخذ اجراء حازم في هذا الامر بعيدا عن الخلافات الشخصية، داعيا الى عدم التصعيد والخلاف بين النواب، ونحن اول من طالبنا بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة من المتسبب في عدم ادراج ردود الجهات، مؤكدا ان الهم الاول والاخير لجميع اعضاء المجلس هو اقرار ارض جنوب القيروان.



المنشآت الساحلية



كما وافق المجلس على طلب الهيئة العامة للبيئة بشأن إنشاء حواجز صخرية وإسمنتية لحماية المنشآت الساحلية من شاطئ قرية المسيلة إلى شاطئ جسر صباح السالم بمنطقة المسيلة، وأبقى على الجدول السؤال المتعلق بتدوير شركات النفايات، كما انه لم يكتف بالرد على سؤال العضو م. مها البغلي بشأن عقود النظافة، ووافق على طلب تعديل قرار المجلس بشأن تخصيص الموقع رقم 17 في منطقة ميناء عبدالله من نشاط تخزين سيارات إلى نشاط التخزين العام بنوعية المغطى والمكشوف، ووافق أيضا على طلب الهيئة العامة للرياضة بتخصيص موقع نادي الفروسية بمنطقة الجليعة، مع إلغاء بند «5» الخاص بالمساحة والإبعاد، وطلب شركة المشروعات السياحية بالموافقة على إقامة محطة وقود بحرية ضمن نادي الفحيحيل البحري الواجهة البحرية، فيما حفظ مشروع إنشاء مسلخ مركزي وسوق ماشية للمواشي في مدينة صباح الأحمد السكنية يخدم المناطق الجنوبية.



وتمت الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة بشأن مواقع خزانات المياه المعالجة ضمن مشروع توسعة الصرف الصحي بمنطقة علي صباح السالم والإعمال المكملة لها، وتخصيص موقع محطة تحويل كهرباء رئيسية، في شرق الرقة قطعة 8، ووافق على اضافة أنشطة تجارية بمشروع منتزه السالمية البوليفارد، وتعديل قرار المجلس الخاص بمواقف السيارات السطحية المخصصة لمبنى وحدة رعاية المسنين بمنطقة حولي، والموافقة على طلب وزارة الشؤون نقل الإشراف على ممشى الواحة وملاعبه في منطقة مشرف من وزارة الأشغال إلى جمعية مشرف التعاونية.



ووافق المجلس على مقترح العضو د.حسن كمال بشأن استحداث التفاف فوقي في منطقة الدسمة السكنية، وعلى طلب وزارة المالية بشأن تخصيص قسيمة بمنطقة شرق لصالح جهاز متابعة الاداء الحكومي، وطلب وزارة الشؤون إقامة جور لتبديل الزيوت لفرع كهرباء السيارات وتصليح الإطارات، بجانب مركز ضاحية المنصورية في القطعة رقم 2. واحال المجلس كل اقتراحات الاعضاء والشكاوى إلى الجهاز التنفيذي في البلدية.