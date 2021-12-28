الدوحة - فريد عبدالباقي



كشف نادي الدحيل القطري عن إصابة لاعبه التونسي فرجاني ساسي بفيروس كورونا المستجد، وكان اللاعب خضع إلى الفحص الطبي قبل الانضمام إلى تدريبات فريقه القطري، عقب انتهاء مشاركته مع منتخب تونس في بطولة كأس العرب واحتلاله المركز الثاني لخسارته المباراة النهائية أمام المنتخب الجزائري 0-2.



يشار إلى أن مدرب منتخب تونس منذر الكبير لم يوجه الدعوة إلى ساسي للمشاركة في المعسكر التحضيري الأول للمنتخب التونسي استعدادا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها الكاميرون التي ستقام خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبلين. هذا، ودخلت إدارة نادي الدحيل في مفاوضات مكثفة لضم نجم الكرة الجزائرية يوسف بلايلي الذي فسخ عقده مؤخرا بالتراضي مع ناديه قطر في أثناء منافسات كأس العرب.



وكانت أندية فرنسية أبدت رغبتها في التعاقد مع بلايلي وعلى رأسها أولمبيك مرسيليا، ومونبيلييه. إلى ذلك، يواجه المنتخب القطري لكرة اليد اليوم شقيقه المنتخب المصري بصالة دحيل الرياضية في مباراة تجريبية أولى بين المنتخبين استعدادا للمشاركة المنتخب القطري في البطولة الآسيوية العشرين لمنتخبات الرجال التي ستقام في السعودية خلال الفترة من 18 وحتى 31 يناير المقبل، المؤهلة إلى بطولة العالم في پولندا والسويد 2023.