القاهرة - سامي عبدالفتاح



بفارق 72 ساعة فقط، عن فرحة جماهير ولاعبي الأهلي بلقب السوبر الأفريقي الثامن، والانتصار على الرجاء المغربي، انقطع مسلسل انتصارات المارد الأحمر، بالسقوط في فخ التعادل 1-1 أمام الوافد الجديد بالدوري المصري فيوتشر الذي يضم بين صفوفه نخبة من لاعبي الأهلي المعارين، على رأسهم قائد الدفاع سعد سمير، وصانع اللعب ناصر ماهر، والمهاجم مروان محسن، ولاعب الوسط كريم نيدفيد، صاحب هدف التعادل في شباك محمد الشناوي.



ورغم تقدم الأهلي مبكرا عن طريق محمد شريف في الدقيقة (3) إلا ان حالة التهاون والعشوائية تمكنت من أداء لاعبي الأهلي، حتى أدرك فيوتشر التعادل في الدقيقة (57)، وبهذا التعادل فقد الأهلي أول نقطتين له في سباق الدوري لتتوقف انتصاراته بعد 6 جولات متتالية، ورفع رصيده بقيادة مدربه بيتسو موسيماني إلى 19 نقطة متصدرا للترتيب العام بأفضلية المواجهات المباشرة أمام الزمالك، مع مباراة مؤجلة ضد بيراميدز.



وعقب التعادل المخيب لجماهير الأهلي، قرر موسيماني منح اللاعبين راحة لمدة 12 يوما، بسبب توقف الدوري، في ظل انشغال منتخب مصر بالتحضير لبطولة أمم افريقيا، على أن يتجمع الفريق مجددا في 8 يناير المقبل.



إضافة إلى ذلك، قرر الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة كارلوس كيروش، منح اللاعبين الدوليين راحة لمدة 3 أيام بدأت من أمس، على أن يعود الجميع لمعسكر مفتوح لمدة يومين (الخميس والجمعة القادمين)، ثم يحصل اللاعبون على راحة أخرى يوم أول يناير للاحتفال مع أسرهم بالعام الجديد 2022، ليعودوا في اليوم التالي لمعسكر مغلق، حتى موعد السفر لمدينة جاروا الكاميرونية في 7 يناير، استعدادا لمباراتي نيجيريا وغينيا بيساو يومي 11 و15 يناير، ومن ثم ينتقل بعدها إلى ياوندي لملاقاة المنتخب السوداني في 19 يناير في ختام مرحلة المجموعات في البطولة.