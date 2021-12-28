أيد رالف رانغنيك المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مخاوف يورغن كلوب المدير الفني لليفربول بشأن التعاقد مع لاعبين لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.



وكان كلوب قد تحدث بشكل صريح قائلا إن اللاعبين يجب أن يتلقوا اللقاح في ظل تزايد أعداد المصابين بعدوى كورونا في الدوري الإنجليزي الممتاز إثر انتشار المتحور الجديد «أوميكرون». وقال كلوب إنه سيفكر مرتين بشأن التعاقد مع لاعبين لم يتلقوا اللقاح، وقد أيد مواطنه الألماني رانغنيك هذا الرأي، حيث قال إن هذه الحقيقة ستؤثر على قرارات مان يونايتد في سوق الانتقالات المقبلة في يناير.



وقال رانغنيك «أعتقد أن هذا سيؤخذ في الاعتبار وأتفهم تماما ما قاله يورغن».



وأضاف: «هذه قضية يجب على الأندية التفكير فيها بجدية.. فإذا تعاقدت مع لاعب وأنت تعرف منذ اليوم الأول أنه لم يتلق اللقاح، فعليك أن تعي أنه ربما لا يكون متاحا للمشاركة». وتابع: «لن يكون هذا لمدة 10 أيام، وإنما قد يحدث بشكل متكرر خلال فترة جائحة كورونا».



واستشهد بغياب جوشوا كيميش لاعب بايرن ميونيخ عن صفوف فريقه، مؤكدا أنه يجب على اللاعبين غير المطعمين أن يتلقوا اللقاح في أسرع وقت ممكن.



وقال إن المهاجم أنطوني مارسيال طلب الرحيل عن النادي، لكنه لا توجد أي عروض للمهاجم الفرنسي حتى الآن وإن النادي ربما يحتاج اليه في التشكيلة التي ضربتها الإصابات أو المزيد من حالات كوفيد-19.