«دوقة ساسكس تفوز في قضية انتهاك حق نشر خطابها»
صحيفة ذا ميل البريطانية، تنشر يوم 26 ديسمبر، في صفحتها الأولى، اعتذارا رسميا لميغان ماركل، دوقة ساسكس، عن نشرها الخطاب الذي كتبته إلى والدها عام 2019، دون إذنها.
«عدم مغادرة العاصمة، هو أكبر إخفاقاتي، لأني لا أريد البقاء داخل فقاعة بعيدا عن الناس»
كاميلا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، تعترف بأن أكبر إخفاقاتها هو البقاء داخل العاصمة واشنطن، وعدم السفر لمقابلة الناس في مواقعهم.
«توم كروز هو من اكتشفني، وبراد پيت عاملني كأخت صغيرة»
كريستين دانست، الممثلة الأميركية، تعترف بفضل الممثل توم كروز على مسارها الفني منذ فيلمها الأول: حوار مع مصاص دماء، عام 1994، حيث مثلت إلى جواره والممثل براد پيت الذي قالت إنه عاملها كأخت صغيرة.
«اشتريت المنزل المقابل لمنزل كيم وأطفالي»
كاني ويست، المغني الأميركي، يعلن شراءه المنزل المقابل لمنزل زوجته السابقة كيم كارديشيان، بمبلغ 4.5 ملايين دولار، كي يصبح قريبا منها ومن أطفاله الذين يعيشون معها.