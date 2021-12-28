«دوقة ساسكس تفوز في قضية انتهاك حق نشر خطابها»

صحيفة ذا ميل البريطانية، تنشر يوم 26 ديسمبر، في صفحتها الأولى، اعتذارا رسميا لميغان ماركل، دوقة ساسكس، عن نشرها الخطاب الذي كتبته إلى والدها عام 2019، دون إذنها.