قام وفد من جمعية المحامين اليوم الاثنين بزيارة الى جناح الكويت في معرض اكسبو 2020 دبي الذي يقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط وافريقيا وغرب آسيا وتشارك فيه أكثر من 190 دولة.



وقالت عضو الوفد المحامية إلهام عيدروس في تصريح لـ«كونا» ان الجناح الكويتي «جسد منصة ثقافية وتاريخية تناولت نهضة الكويت المجتمعية والانسانية ومشاريعها التنموية التي تضمنها رؤية (كويت جديدة 2035) في مجالات عدة من المياه والبيئة والطاقة الشمسية».



واشادت عيدروس بإبراز الجناح لمسيرة الكويت الديموقراطية ومرحلة تأسيس الدستور الى جانب دورها الريادي في مجال حقوق الانسان وتمكين المرأة وسيادة القانون.



وعبرت عن اعجابها بالتصميم الهندسي للجناح المقام في منطقة الاستدامة تحت شعار «كويت جديدة.. فرص جديدة للاستدامة» وما يحتويه من تقنيات حديثة ومعدات ضخمة استعرضت محطات مهمة من تاريخ الكويت اضافة الى الصور والمجسمات والتحف والآثار التاريخية التي تعود الى عصور وحضارات قديمة.



واثنت على جهود القائمين على الجناح الكويتي لإبرازه بالصورة التي تعكس مكانة الكويت الحضارية.



وتضمن وفد جمعية المحامين إضافة الى عيدروس كلا من المحامية كفاية الغربللي والمحاميين عادل الخضر وعمر الرشيدي.



ويعد (اكسبو 2020 دبي) الذي يقام تحت شعار (تواصل العقول وصنع المستقبل) محطة عالمية للتواصل والتعرف على انجازات الدول وثقافات شعوبها ورؤيتها المستقبلية بجانب نقل تجاربها الى دول العالم.



ويتناول (اكسبو 2020 دبي) عدة مواضيع حيوية منها المناخ والفضاء والتنمية والتسامح والمعرفة والسفر والاتصال والصحة والغذاء والزراعة والمياه والاهداف العالمية للعيش بشكل أفضل بحلول 2030.



ويهدف المعرض الذي يتضمن ثلاثة اجنحة رئيسية هي (الفرص والتنقل والاستدامة) الى حل أبرز تحديات العصر وفتح أبواب فرص التنمية والتطوير امام الأجيال القادمة واعادة صياغة آلية انتقال البشر والسلع وايجاد حلول مستدامة للحفاظ على موارد الطاقة والماء.