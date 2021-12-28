عمان- وكالات: وقعت مشادات كلامية وعراك بالإيدي أثناء جلسة لمجلس النواب الاردني امس خصصت لمناقشة مشروع لتعديل الدستور اقترحته الحكومة، مما اضطر رئيس المجلس الى رفع الجلسة إلى اليوم بحسب مصدر رسمي.



ومن بين التعديلات الدستورية المقترحة: إضافة كلمة «الأردنيات» إلى جانب كلمة «الأردنيون» في المادة الأولى من الدستور وإنشاء «مجلس الأمن القومي» و«تقليص مدة رئاسة مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من سنتين» وتخويل الهيئة المستقلة للانتخابات للنظر بطلبات تأسيس الأحزاب بدلا من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية، بالاضافة إلى تمكين ربع أعضاء مجلس النواب، البالغ مجموعهم 130 نائبا، طلب التصويت على الثقة بالحكومة بدلا من 10 أعضاء.



وحصلت المشادات الكلامية بين رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي وعدد من النواب عندما بدأت مناقشة الفقرة الأولى المتعلقة بإضافة كلمة «الأردنيات»، حيث رأى عدد من الأعضاء أنه ليست هناك حاجة، لإضافة هذه الكلمة للدستور الأردني الصادر عام 1952.



كما اعترض نواب آخرون على طريقة إدارة الجلسة من قبل رئيس المجلس.



وقال عبد المنعم العودات رئيس اللجنة النيابية القانونية التي أقرت هذه التعديلات في كلمة خلال الجلسة التي بثها التلفزيون الأردني إن «إضافة كلمة الأردنيات إلى جانب كلمة الأردنيون في المادة الأولى من مشروع تعديل الدستور الأردني تهدف إلى المساواة في الحقوق والواجبات لكلا الطرفين».



وأضاف أن «اللجنة لا تقلل من حرص النواب على وطنهم ودستورهم»، موضحا أن «اللجنة استمعت إلى عدد من الخبراء حول التعديلات الدستورية».



ولم يتمكن العودات من إكمال كلمته بسبب المشادات الكلامية بين النواب والفوضى التي سادت قاعة المجلس.



وخلال الجلسة قال رئيس المجلس الدغمي للنائب سليمان أبو يحيى: «أنت بتصب على النار زيت»، ليرد أبو يحيى على الدغمي: «انت مش عارف إشي»، ورد الدغمي عليه بكلمة «إخرس»، قبل أن يقرر رفع الجلسة لمدة نصف ساعة.



لكن لدى استئناف الجلسة بعد نحو ساعة أظهر البث المباشر لقناة «المملكة» الحكومية اشتباكا وعراكا بالإيدي بين اثنين من النواب، فتدخل نواب آخرون لتهدئة الموقف فيما غادر رئيس المجلس القاعة.



يشار إلى أن الدستور الأردني وضع في الثامن من يناير من عام 1952 في عهد الملك طلال بن عبدالله بن الحسين ثاني ملوك الأردن وهو يتألف من 9 فصول و131 مادة وتم تعديله عدة مرات.