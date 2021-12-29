سبب خطير للنوبات القلبية



أعلن د.روبرت شوينغر، اخصائي أمراض القلب الألماني، أن النوبات القلبية، قد تكون من عواقب ضغط الدم المنخفض.

وتشير مجلة «فوكس»، إلى أنه وفقا للدكتور شوينغر عضو منظمة أزمات القلب البافارية، فإنه على الرغم من أن ضغط الدم المنخفض أقل خطورة من ضغط الدم المرتفع، فإنه مع ذلك يمكن أن يكون سببا في النوبات القلبية.



ويضيف: ليست هناك بيانات دقيقة وموثوقة عن نسبة المصابين بانخفاض مستوى ضغط الدم، لأنه لا يعتبر مرضا.



ويشير الخبير إلى أن طنين الأذن وكذلك الضعف والصداع واضطراب الحركة والخفقان تعتبر من أعراض انخفاض مستوى ضغط الدم، لذلك يجب مراجعة الطبيب.



ويضيف: انخفاض مستوى ضغط الدم بحد ذاته قد يكون مرضا، وخاصة بالنسبة للأشخاص النحيفين وطوال القامة، الذين لا يمارسون الرياضة. كما قد يكون السبب في اضطراب عمل الغدة الدرقية، وأمراض القلب والأوعية الدموية والاضطرابات العصبية.



ووفقا للاخصائي، فإن انخفاض مستوى ضغط الدم لدى الشباب لا يشكل خطورة على حياتهم، ولكن بالنسبة لكبار السن فإن له عواقب عديدة، حيث يسبب الدوخة وفقدان التوازن والسقوط والتعرض إلى إصابة.

كما أنه يمكن أن يسبب نوبة قلبية، ويشمل هذا بالدرجة الأولى الأشخاص الذين يعانون من مرض نقص التروية.

عن «دويتشه فيله»

