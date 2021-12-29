هادي العنزي



أشاد أمين السر العام لاتحاد كرة السلة عبدالرحمن الخباز بالاجتماع التشاوري الذي عقدته الهيئة العامة للرياضة ممثلة بنائب المدير العام لشؤون الرياضة التنافسية د.صقر الملا، ونائب المدير العام بالهيئة ومستشار وزير الشباب محمود أبل، وحضره عدد من مسؤولي وممثلي الاتحادات والأندية، مقدرا العمل التراكمي المتكامل لأجل المصلحة العامة.



وأكد الخباز في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن الأفكار الخلاقة التي عرضت من شأنها الإسهام في إحداث نقلة استثنائية للرياضة الكويتية في جميع الألعاب.



وقال: «وفقا لما تمت مناقشته بحيث يمتد الاحتراف الكلي لـ 10 أشهر، ثم شهرين بمنزلة إجازة للاعب وبإجمالي 12 شهرا، سيكون خطوة كبيرة نحو التطور والنهوض بجميع الألعاب، خاصة أن النظام المستحدث من شأنه أن يضمن حقوق كافة اللاعبين، ويلزمهم بذات الوقت بالواجبات الرياضية اليومية المنوطة بهم من قبل الأجهزة الفنية والإدارية، مثل التدرب على فترتين، والالتزام بأوقات الحضور والانصراف قبل وبعد التدريب».



لجنة فنية



وطالب الخباز بتشكيل لجنة فنية من ذوي الاختصاص في كل لعبة على حدة للتقييم والإشراف والمتابعة، بحيث ترصد معها مدى تطور الفرق، وتحسن مستوى لاعبيها فنيا وبدنيا.



وبين أن من شأن هذه اللجنة أن تكشف عن مكامن الخلل الفني، لترفع تقريرهـــا في حال وجدت عدم التزام أو جدية من قبل اللاعبيـن، وبمـــا يـؤدي إلــى إلغاء الاحتراف أو تعطيله لفترة زمنية معلومة.



كما طالب الأندية باختيار العناصر الكفؤة من الأجهزة الفنية لتتماشى مع النقلة النوعية المقبلة للرياضة الكويتية.



وتوقع الخباز البدء في تطبيق نظام الاحتراف الكلي خلال الربع الأول من العام المقبل، بمجرد الانتهاء من آلية التطبيق، واللوائح المنظمة للعمل، مشيرا إلى أن الاحتراف الكلي يمثل طموح كل رياضي.