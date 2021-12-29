يخطط ميلان للتعاقد مع أحد اللاعبين المنبوذين في صفوف باريس سان جرمان، خلال فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل. ويبحث ميلان عن مدافع جديد عقب إصابة نجمه الدنماركي سيمون كايير، وتأكد غيابه عن المباريات حتى نهاية الموسم. ووفقا لموقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، فإن اسم السنغالي عبدو ديالو، مدافع سان جرمان، ظهر بشكل مفاجئ في ميركاتو ميلان الشتوي.



وزعمت العديد من التقارير، مؤخرا أن باريس وضع ديالو، ضمن قائمة المعروضين للبيع في الشتاء. وأشار الموقع الإيطالي إلى أن مدرب سان جرمان، ماوريسيو بوكيتينو، كان يستخدم ديالو ظهيرا أيسر بعيدا عن مركزه الأساسي في قلب الدفاع.



وأوضح «كالتشيو ميركاتو» أن ميلان لديه علاقة جيدة مع وكلاء ديالو، الذين أبلغوا «الروسونيري» بموافقة اللاعب على الانتقال إلى الدوري الإيطالي.