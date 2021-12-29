عبدالكريم العبدالله



أوقفت وزارة الصحة العمل بجميع اللجان وفرق العمل الصادرة بموجب القرارات الإدارية اعتبارا من نهاية ديسمبر العام الحالي، وستقوم وزارة الصحة بإعادة تشكيل اللجان وفرق العمل اعتبارا من 3 يناير 2022 بضوابط.



وجاء في الضوابط التي تنشرها «الأنباء» أن يتم التقيد والالتزام بقرارات مجلس الخدمة المدنية الخاصة بتنظيم فرق العمل واللجان، وتحديد الأعداد المقررة لكل من فريق العمل واللجنة المطلوب تشكيلها.



وتضمنت الضوابط أن يكون طلب تشكيل اللجان وفرق العمل حسب الحاجة الفعلية للعمل، وعلى أن تكون الاختصاصات المناطة إليها مختلفة عن طبيعة الاختصاصات الأصلية للجهة الطالبة.



وبينت الضوابط أن تتولى لجنة مختصة دراسة الطلبات التي تتقدم بها قطاعات الوزارة المختلفة لتشكيل اللجان وفرق العمل، وذلك لتحديد مدى الحاجة لها من عدمه، كما يجوز للجنة المختصة استدعاء رئيس اللجنة أو أحد أعضاء الفريق لاستيضاح منه المبررات المقدمة لتشكيل اللجنة.