ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه انطلاقا من توجيهات القيادة العليا بوزارة الداخلية، بضرورة تكثيف الجهود لمواجهة موسم الأمطار وتجنب آثارها وانعكاساتها السلبية والحد منها لأدنى مستوى ممكن وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، فقد اتخذت قطاعات وزارة الداخلية المعنية كافة الإجراءات لتحقيق الأهداف المرجوة.



وأشارت الإدارة إلى انه في هذا الإطار قد تم وضع خطط التنسيق والتعاون ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة موسم الأمطار، لافتة إلى تسخير كافة الإمكانات الفنية والبشرية لحماية المواطنين والمقيمين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة في حال أي ظروف طارئة أو استثنائية.



وأوضحت الإدارة ان وزارة الداخلية جاهزة لاستقبال كافة البلاغات الواردة على هاتف الطوارئ 112 وهاتف عمليات خفر السواحل 1880888 في حال تعرض رواد البحر لأي ظروف طارئة، وهاتف عمليات الدفاع المدني 1804000 مؤكدة على متابعتها والرد عليها والتفاعل الفوري معها، داعية الجميع إلى عدم التردد في الاتصال بهواتف الطوارئ في حال طلب أي مساعدة أمنية أو مرورية أو إنسانية.



كما تهيب الإدارة بالإخوة المواطنين والمقيمين الى الالتزام بقواعد الأمن والسلامة والتأكد من صلاحية وسلامة الإشارات الضوئية والمساحات الأمامية وكفاءة إطارات وكوابح المركبة تجنبا للحوادث المرورية.



كما تؤكد الإدارة ان دوريات الأمن العام والنجدة والمرور منتشرة على كافة الطرق والمحاور الرئيسية لتحقيق اعلى مستويات الأمن والسلامة لمستخدمي الطرق، مشددة على ضرورة الالتزام بقواعد وقانون المرور والالتزام بحارات السير والسرعة وترك مسافة كافية بين المركبات وتخفيف السرعة المقررة وعدم التخطي وعدم استخدام الإشارات التحذيرية الرباعية (الفلشر) إلا في حال التوقف التام، محذرة من التوقف المفاجئ أثناء هطول الأمطار وتجنب الانشغال بتصوير الأمطار أثناء القيادة تجنبا للحوادث.



وأضافت الإدارة ان رجال الأمن سيتصدون بكل حزم وشدة لأي محاولة للخروج على القانون والقيام بأعمال الاستهتار والرعونة، مناشدة الإخوة المواطنين والمقيمين سرعة الابلاغ الفوري عن أي ظواهر سلبية مخالفة تمثل خطرا على مرتادي الطرق، لافتة إلى ان هذا التعاون يعد ترجمة حقيقية وتفاعلا إيجابيا لبسط مظلة الأمن والأمان في كافة ربوع البلاد.