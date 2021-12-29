تقديراً لدوره الفعال ومساهمته في تنمية القطاع المصرفي الإسلامي، قامت مجلة «Capital Finance International» العالمية مؤخرا بتكريم بنك الكويت الدولي (KIB) بجائزة «أفضل رؤية مصرفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، كما منحته للعام السابع على التوالي لقب «أفضل بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وذلك ضمن برنامج جوائز المجلة السنوي للعام 2021.

وقد نجح «KIB» في حصد كلتا الجائزتين بعد أن أجمعت لجنة التحكيم المستقلة، وبمشاركة فريق البحث من مجلة «CFI»، على اختيار البنك للفوز بها من بين العديد من المؤسسات المصرفية والمالية التي رشحت، وذلك نظرا لاستيفائه لمجموعة من المعايير المختلفة التي وضعتها اللجنة وتميزه فيها.



وقد اشتملت المعايير على: ابتكارات القيمة المضافة للخدمات، مستوى خدمة العملاء، سياسات الحوكمة والقيادة التنفيذية، البنية التكنولوجية، التدقيق ومراقبة الجودة وإدارة المخاطر، كذلك برنامج المسؤولية الاجتماعية والاستدامة البيئية، علاوة على الأداء والاستقرار المالي للبنك، وأخيرا مستوى وجودة الترشيحات.



وباعتبارها أول جائزة من نوعها تمنح للبنك من قبل منصة CFI الإعلامية، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في «KIB» رائد جواد بوخمسين، على أن تكريم البنك بـ «أفضل رؤية مصرفية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» جاء ليؤكد نجاح استراتيجيته المتكاملة ونهجه المؤسسي القائم على مبادئ المواكبة والتكيف والمرونة.



وأضاف بوخمسين: «كذلك يثمن هذا التتويج نظرة البنك التطلعية والمحنكة للفرص التي يمكن اقتناصها وسط الأزمات والتغييرات في السوق لتحويلها إلى إنجازات، سواء على صعيد تطوير الخدمات والمنتجات وتقديم أحدث الحلول الرقمية والتكنولوجيا المالية، أو تعزيز وتوسيع نطاق برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية بشمولية أكبر، ذلك فضلا عن الإشادة بإجراءاته المتبعة لإدارة المخاطر وأدائه المتميز فيها».



كما أشار إلى استمرار البنك في حصد لقب «أفضل بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» من CFI عاما بعد عام، وهو الأمر الذي يعكس جدارته في المحافظة على مكانته وموقعه الريادي ونموه في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية على مستوى المنطقة، وذلك من خلال تقديم تجربة مصرفية وتمويلية شاملة ومتقدمة، تتماشى مع أعلى المعايير العالمية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.



يذكر أن مجلة CFI تعتبر من أبرز المنصات الإعلامية في لندن، والمتخصصة في تغطية مجالات الأعمال والاقتصاد والمال، كمل يعد برنامج جوائزها واحدا من أكبر المحافل الدولية لتقييم وتكريم الأفراد والمؤسسات الذين ساهموا قي تقديم أعلى معايير الابتكار والتميز في القطاع الاقتصادي والمالي على مستوى العالم.