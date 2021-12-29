أعلنت شركة زين عن إطلاقها حملة «eeZee صار 5G» التسويقية الجديدة، لتكون بذلك أول شركة اتصالات في البلاد تطلق خدمات شبكة الجيل الخامس 5G الثورية لعملاء الدفع المسبق، وذلك ضمن منصة eeZee Flexi التي تقدم من خلالها مجموعة من حلول الدفع المسبق الأكثر تميزا وابتكارا في السوق لأكبر عائلة مشتركين في الكويت.



وذكرت الشركة في بيان صحافي، أنه بإمكان عملاء eeZee الآن تصميم باقتهم بشكل مفصل بناء على احتياجاتهم الفريدة بكل سهولة أو تفعيل إحدى الباقات المصممة عبر تطبيق زين أو موقع MyZain الإلكتروني، وعند وصول قيمة الباقة إلى 8 دنانير أو أكثر، فسيحصل العميل على إنترنت 5G تلقائيا ومن غير أي تكلفة إضافية، وبمناسبة إطلاق الحملة الجديدة، تقدم زين هدية ترحيبية 100 جيجابايت إضافية مجانا ولفترة محدودة لكل عميل يفعل إحدى باقات eeZee Flexi مع إنترنت 5G.



وبإمكان عملاء الدفع المسبق eeZee الدخول على تطبيق زين للهواتف الذكية أو موقع MyZain الإلكتروني والاختيار من مجموعة واسعة من الخيارات لتصميم باقتهم من الصفر بناء على أولوياتهم واحتياجاتهم والميزانية التي يفضلونها.



ويمكنهم بكل سهولة اختيار سعة الإنترنت التي تناسب احتياجهم، وعدد الدقائق من خطوط زين إلى زين، وعدد الدقائق المحلية، وعدد الدقائق الدولية، وخيارات الاستخدامات غير المحدودة لوسائل التواصل الاجتماعي وWhatsApp وYouTube وغيرها، كما تتوافر مجموعة من الباقات المصممة مسبقا التي يمكن للعميل الاختيار منها في حال لم يرد تصميم باقته بنفسه.



وفور تحديد العميل للخيارات التي تناسبه، فسيظهر له إجمالي مبلغ الباقة الشهرية النهائي، بحيث بإمكانه إضافة أو تعديل الاختيارات حسب ما يراه مناسبا، وفور تفعيل العميل للباقة التي قام بتصميمها، ستكون فعالة لمدة 30 يوما من تاريخ التفعيل، وسيتم تجديدها تلقائيا بعد انتهاء المدة، مع العلم أن الحد الأدنى لقيمة الباقة هو 5 دنانير.



وفي حال التزم العميل بالتجديد التلقائي في الوقت المحدد (أي وجود رصيد كاف للتجديد بعد انتهاء فترة الـ 30 يوما)، فسيحصل العميل على ضعف المميزات التي قام باختيارها في الشهر القادم (كالدقائق وسعة الإنترنت وغيرها) وبنفس السعر الأصلي.



وفي حال استمر بالالتزام في التجديد التلقائي مرة أخرى، فسيستمر بالحصول على ثلاثة أضعاف المميزات التي اختارها في الأشهر التالية وبنفس السعر الأصلي ما دام ملتزما بالتجديد في الوقت المحدد، هذا بالإضافة إلى ترحيل أي دقائق أو سعات إنترنت غير مستخدمة إلى الشهر القادم لتتم إضافتها فوق المميزات المضاعفة ومن غير أي تكلفة إضافية.



وأشارت زين إلى أنها وبطرحها لهذه الحملة الفريدة من نوعها لعملاء الدفع المسبق eeZee، فإنها تلتزم بتجديد العهد مع عملائها لتوفير عروض تسويقية مبتكرة بالشكل الذي يعزز من موقعها الريادي كأكبر شركة تقدم خدمات الاتصالات المتنقلة والخدمات الرقمية على شبكتها الأكبر والأكثر تطورا في الكويت.



وفي أواخر العام الماضي، حصدت زين جائزة «أسرع إنترنت منزلي في الكويت» عن الربعين الأول والثاني من العام 2020 من Ookla Speedtest، الشركة الرائدة عالميا والأكثر شفافية في تطبيقات اختبار وتحليل سرعات شبكات الإنترنت حول العالم.



وقد عكست الجائزة جهود زين في تقديم شبكة 5G الأكبر والأقوى في الكويت، وذلك منذ تفردها في شهر يونيو 2019 بإطلاقها التجاري لتكنولوجيا الجيل الخامس كأول شركة تطرح هذه التقنية المتطورة في الخليج عبر السوق الكويتية وبتغطية شاملة لكافة مناطق البلاد، حيث نجحت في تصميم وبناء أول شبكة كاملة لخدمات الجيل الخامس مع توفير بنية تحتية وفق أفضل المعايير الدولية، ما شكل نقلة نوعية في تطوير قطاع الاتصالات في الدولة والمنطقة.