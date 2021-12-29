5.7 مليارات ريال إجمالي الصادرات الخليجية للسعودية.. والإمارات تستحوذ على 71% منها



أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن حجم الصادرات الكويتية إلى السعودية خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ نحو 151 مليون ريال، مسجلة ترجعا بنسبة 1% مقارنة بمستوياتها خلال أكتوبر 2020 البالغة 153 مليون دينار.



وأوضحت البيانات أن الواردات السلعية السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 5.7 مليارات ريال خلال شهر أكتوبر 2021، بارتفاع قدره 33% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، حيث استحوذت الإمارات العربية المتحدة على 71% من إجمالي الواردات السعودية وبقيمة 4.11 مليارات ريال، بارتفاع قدره 31% مقارنة بنفس الفترة من العام 2020، ومقارنة بشهر سبتمبر 2021، ارتفعت واردات السعودية من الدول الخليجية بنسبة 21%، وبقيمة 994.5 مليون ريال.



وعلى صعيد الصادرات السعودية غير النفطية خلال شهر أكتوبر الماضي، فقد حققت المملكة ارتفاعا بحجم صادراتها السلعية خلال أكتوبر الماضي بنسبة 90% عن شهر أكتوبر 2020، حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر المتعلق بجائحة فيروس كورونا.



وذكرت الهيئة في تقرير لها أن الصادرات السلعية بلغت قيمتها 106.2 مليارات ريال في شهر أكتوبر 2021، مرتفعة عن 55.9 مليار ريال في شهر أكتوبر 2020، وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 45.5 مليار ريال ونسبة 123.1%.



وبلغت قيمة الصادرات البترولية 82.39 مليار ريال في أكتوبر 2021، مقارنة بنحو 36.93 مليار ريال في أكتوبر 2020، وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 66.1% في شهر أكتوبر 2020 إلى 77.6% في شهر أكتوبر 2021.