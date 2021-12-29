قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، حول قطاع العقار الكويتي خلال الربع الثالث من عام 2021، إن التداولات العقارية السكنية واصلت الارتفاع لمستويات استثنائية للربع الثاني على التوالي، حيث بلغت مستوى 843 مليون دينار بالربع الثالث من العام الحالي، وذلك مقابل 825 مليون دينار خلال الربع الثاني، أي بزيادة ربع سنوية نسبتها 2%.



وتأتي هذه الزيادة بعد أن سجلت تداولات العقارات السكنية زيادة ربع سنوية بلغت نسبتها 19% خلال الربع الثاني من 2021، كما تعد مرتفعة بنسبة كبيرة 85% مقارنة بقيمتها وقت أزمة كورونا بالربع الثالث من 2020 أي على أساس سنوي.



الصفقة العقارية



وارتفع متوسط قيمة الصفقة لعقار السكن الخاص مسجلا 355 ألف دينار في الربع الثالث بنسبة 31% على أساس ربع سنوي، وبنسبة 538% على أساس سنوي، وقد تراجع عدد الصفقات المتداولة في السكن الخاص إلى 2.225 صفقة في الربع الثالث من 2021 بنسبة 13% مقابل مستوى مرتفع بلغ 2588 صفقة في الربع الثاني، فيما ارتفع 26% على أساس سنوي.



وزادت قيمة التداولات العقارية الاستثمارية إلى 240 مليون دينار في الربع الثالث مقابل 165 مليون دينار في الربع الثاني، مرتفعة 46% في الربع الثالث مقابل 4% في الربع الثاني، في حين سجلت تداولات العقارات الاستثمارية زيادة سنوية 61% عن العام الماضي.



وارتفع متوسط قيمة الصفقة من العقارات الاستثمارية الى874 ألف دينار بزيادة كبيرة 46% مقابل 599 ألف دينار في الربع الثاني، ومنخفضا 9% على أساس سنوي.



انخفض عدد الصفقات العقارية الاستثمارية إلى 197 صفقة في الربع الثالث بنسبة 28% مقابل 274 صفقة في الربع الثاني، وشهد المؤشر زيادة 27% عن مستواه في الربع الثالث 2020.



وزادت قيمة تداولات العقارات التجارية إلى 40 مليون دينار في الربع الثالث مقابل 31 مليون دينار في الربع الثاني، مرتفعة 30% عن الربع الثاني الذي سجل انخفاضا 46% عن السابق له، وأدنى من قيمتها في الربع الثالث 2020 بنسبة 55%.



وتجاوز متوسط قيمة الصفقة في العقارات التجارية نحو مليوني دينار مقابل 1.6 مليون دينار في الربع الثاني، بزيادة 30% على أساس ربع سنوي، وأدنى 33% على أساس سنوي.



انخفض عدد الصفقات في القطاع التجاري إلى النصف مسجلا 13 صفقة في الربع الثالث منخفضا 52% مقابل 27 صفقة في الربع الثاني، وقد تراجع عددها بنسبة 57% على أساس سنوي.



أسعار أراضي السكن الخاص



يستمر متوسط سعر المتر المربع في اتجاه تصاعدي على مستوى المحافظات مدفوعا بمعدلات زيادة متواصلة منذ بداية العام الماضي، ووفق بيانات «بيتك»، فقد ارتفع متوسط السعر في الربع الثالث بنسبة 6.8% عن الربع الثاني، وسجل متوسط سعر المتر 976 دينار بزيادة 19.5% على أساس سنوي، ومازال المسار التصاعدي للنمو السنوي في متوسط السعر على مستوى المحافظات متواصلا في السكن الخاص.



وارتفع متوسط السعر في محافظة العاصمة 18.4% في الربع الثالث على أساس سنوي، فيما سجلت الأسعار زيادة في محافظة حولي 19.6%، وفي مبارك الكبير 18.2%، وفي الفروانية 16.8%، وفي الأحمدي 31% وفي الجهراء 17.9%.



الأراضي الاستثمارية



لوحظ انخفاض محدود لمتوسط سعر المتر من العقار الاستثماري خلال الربع الثالث مقارنة بالربعين السابقين له، وبلغ متوسط السعر 1.488 دينار على مستوى المحافظات، وسجلت بعض المحافظات نسبة انخفاض محدودة، بالتالي لم يسجل متوسط السعر في الربع الثالث تغيرا عن الربع السابق له، ويلاحظ تسجيل تراجع الأسعار على أساس سنوي 2.5% في الربع الثالث مقابل 3.1% في الربع الثاني.



ولم يسجل متوسط السعر بنهاية الربع الثالث في محافظة العاصمة زيادة عن الربع الثاني، كذلك استقرت مستويات الأسعار في باقي المحافظات، وعلى أساس سنوي فقد تراجع متوسط السعر في بعض المحافظات، في العاصمة ة 1%، وحولي 2% والفروانية 3% ومبارك الكبير 1% وفي الأحمدي 4% والجهراء 3%.



العائد على العقار الاستثماري



مازالت العوائد على العقارات الاستثمارية المتميزة تتفوق بشكل متفاوت على العوائد على العقارات التجارية في بعض المحافظات، وتشهد مستويات العوائد على العقارات الاستثمارية حالة استقرار في بعض المحافظات بنهاية الربع الثالث على أساس سنوي بعد أن تراجعت مع توقف الأنشطة الاقتصادية وعدم قدرة بعض المستأجرين على دفع إيجاراتهم في العام الماضي إلى نسب تتراوح بين 7.4% إلى 8.2%.



وقد استقرت عوائد العقارات الاستثمارية في محافظة العاصمة إلى 7.4% بنهاية الربع الثالث وتفوق معدل العائد على العقار التجاري الذي سجل 7.2%، وفي محافظة حولي انخفض معدل العائد إلى 7.82% ومازال أدنى من معدل العائد على العقار التجاري.



وسجل متوسط العائد على العقارات الاستثمارية في محافظة الفروانية 7.96% ومازال أدنى من معدل العائد على العقارات التجارية، ويبلغ متوسط العائد على العقار الاستثماري في محافظة الأحمدي 8.1% دون تغير عن الربع الثاني، وفي محافظة مبارك الكبير انخفض إلى 7.83% وفي الجهراء تراجع إلى 7.95% مقابل 8.00% في الربع الثاني.



%7.2 متوسط عائد العقار التجاري



ذكر تقرير «بيتك» أن معدلات العوائد على العقارات التجارية استقرت في معظم المحافظات بنهاية الربع الثالث عن الربع السابق له، ومازالت في بعض المحافظات أدنى نسبيا من عوائد العقارات الاستثمارية باستثناء محافظة حولي وبعض مناطق الفروانية والأحمدي التي مازال معدل العائد على العقارات التجارية يزيد فيها قليلا عن معدله في العقارات الاستثمارية.



وقد استقر متوسط عائد العقار التجاري في محافظة العاصمة مسجلا 7.2% دون تغير عن الربع الثاني وهو أقل من عائد العقار الاستثماري 7.4%، في حين سجل العائد على العقار التجاري في محافظة حولي 8.02% دون تغير ربع سنوي، وبذلك يفوق عائد العقار الاستثماري بالمحافظة الذي يصل 7.86%، ويبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في بعض المناطق المتميزة بالمحافظة 8.25% كما في مواقع من السالمية.



4.1 دنانير سعر حق الانتفاع بمتر المزارع



أشار التقرير إلى أن مستويات الأسعار في مناطق المزارع ارتفعت بنهاية الربع الثالث مقارنة بالربع السابق، ويبلغ السعر التقديري لحق الانتفاع من المتر المربع 4.1 دينار بزيادة 1.9% عن الربع الثاني وتصل الزيادة 21.1% سنويا، وارتفعت في المواقع ذات مساحة 50 ألف متر مربع في المناطق الزراعية إلى حدود 3.4 دينار للمتر بزيادة 3.8% عن الربع الثاني و44.2% على أساس سنوي، وفي الأراضي مساحة 100 ألف متر مسجلة 3.2 دينار للمتر بزيادة 3.2% عن الربع الثاني و51.8% على أساس سنوي.



وسجلت مستويات الأسعار في الأراضي مساحة مليون متر مربع 3.6 دينار للمتر دون تغير عن الربع الثاني، وعلى أساس سنوي، مع ارتفاع متوسط سعر المتر على مستوى محافظة الأحمدي إلى 3.7 دينار بنسبة 1.7% عن الربع الثاني و39% سنويا، وفي الجهراء ارتفع متوسط السعر 4.3 دينار في بنسبة 3% عن الربع السابق، كما تعد أعلى بنسبة 14.9%.



استقرار أسعار الجواخير



قال التقرير إن مستويات الأسعار في أراضي الجواخير بمحافظة الأحمدي استقرت بنهاية الربع الثالث عن الربع الثاني الذي سجل زيادة 2.5% مقارنة مع الربع الثاني، ويصل متوسط مساحة الأرض حق الانتفاع في هذه الفئة من الأراضي 2.140 مترا مربعا، كما يصل متوسط سعر المتر فيها إلى 27 دينار بنهاية الربع الثالث دون تغير ربع سنوي في حين أنه مرتفع بنسبة 30% على أساس سنوي.



ولم تشهد مستويات الأسعار في أغلب مواقع المحافظة تغيرا عن الربع الثاني، حيث سجل متوسط السعر للمتر من الأرض حق الانتفاع في المواقع ذات مساحة 2.500 متر مربع من جواخير كبد حدود 27 دينارا، ويبلغ متوسط سعر الأرض نحو 67.5 ألف دينار في هذه المنطقة، وسجل متوسط السعر في المواقع ذات مساحة 1.250 مترا من جواخير كبد 36 دينارا وللمواقع مساحة 1.600 متر مربع إلى 42 دينارا دون تغير عن الربع الثاني. ويصل متوسط السعر التقديري للأرض في مواقع جواخير الهجن في كبد إلى 45 ألف دينار و67.5 ألف دينار لهاتين المساحتين.



كما ارتفعت مستويات الأسعار في الأراضي حق الانتفاع بمنطقة جواخير الوفرة حين بلغ السعر التقديري للأرض مساحة 2.500 متر نحو 36.5 ألف دينار في المناطق الداخلية و41 ألف دينار في المناطق الرئيسية.



%7.2 متوسط عائد العقار التجاري



ذكر تقرير «بيتك» أن معدلات العوائد على العقارات التجارية استقرت في معظم المحافظات بنهاية الربع الثالث عن الربع السابق له، ومازالت في بعض المحافظات أدنى نسبيا من عوائد العقارات الاستثمارية باستثناء محافظة حولي وبعض مناطق الفروانية والأحمدي التي مازال معدل العائد على العقارات التجارية يزيد فيها قليلا عن معدله في العقارات الاستثمارية.

وقد استقر متوسط عائد العقار التجاري في محافظة العاصمة مسجلا 7.2% دون تغير عن الربع الثاني وهو أقل من عائد العقار الاستثماري 7.4%، في حين سجل العائد على العقار التجاري في محافظة حولي 8.02% دون تغير ربع سنوي، وبذلك يفوق عائد العقار الاستثماري بالمحافظة الذي يصل 7.86%، ويبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في بعض المناطق المتميزة بالمحافظة 8.25% كما في مواقع من السالمية.



4.1 دنانير سعر حق الانتفاع بمتر المزارع



أشار التقرير إلى أن مستويات الأسعار في مناطق المزارع ارتفعت بنهاية الربع الثالث مقارنة بالربع السابق، ويبلغ السعر التقديري لحق الانتفاع من المتر المربع 4.1 دينار بزيادة 1.9% عن الربع الثاني وتصل الزيادة 21.1% سنويا، وارتفعت في المواقع ذات مساحة 50 ألف متر مربع في المناطق الزراعية إلى حدود 3.4 دينار للمتر بزيادة 3.8% عن الربع الثاني و44.2% على أساس سنوي، وفي الأراضي مساحة 100 ألف متر مسجلة 3.2 دينار للمتر بزيادة 3.2% عن الربع الثاني و51.8% على أساس سنوي.



وسجلت مستويات الأسعار في الأراضي مساحة مليون متر مربع 3.6 دينار للمتر دون تغير عن الربع الثاني.