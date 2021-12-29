ما زال السباق مشتعلا بين أندية أوروبا الكبرى، من أجل ضم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، العام المقبل. ورغم ارتباطه بعقد مع «أسود الفيستيفال» حتى صيف 2024، إلا أن هناك بندا يسمح للدولي النرويجي بالرحيل مقابل 75 مليون يورو بحلول عام 2022.



وبحسب صحيفة «سبورت بيلد»، فإن «السيتي» تواصل بالفعل مع صاحب الـ 21 عاما، لبحث مدى إمكانية ضمه الصيف المقبل. يأتي ذلك رغم رغبة مدرب مان سيتي، بيب غوارديولا، في جلب مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي هاري كين لملعب «الاتحاد».



وتسعى إدارة دورتموند لمنع رحيل هالاند عن ملعب «سيجنال إيدونا بارك»، عبر إغرائه براتب سنوي يبلغ 16 مليون يورو، يجعله الأعلى أجرا في النادي.



ولا يعد مان سيتي النادي الوحيد المهتم بالظفر بخدمات هالاند، إذ ينافسه جاره مان يونايتد والعملاق الإسباني ريال مدريد.