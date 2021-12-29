«زوجتي ضربتني 30 مرة»

أليكس جونز، المذيع الأميركي الشهير المروج لعديد من نظريات المؤامرة، يتهم زوجته بالعنف المنزلي، إثر عراك نشب بينهما ليلة الكريسماس، لشكها في سلوكه، ما دفعه لطلب الشرطة التي احتجزتها يومين، بعد أن اتهمها بضربه بقبضتها نحو 30 مرة.