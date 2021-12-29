«سأكافح هذا الفيروس الضعيف وحدي»
فريدريك سنسترا، بطل أوروبا في ملاكمة الأرجل بالوزن الثقيل (41 سنة) أحد رافضي اللقاح المشهورين في بلجيكا، يصاب بكوفيد ويغادر المستشفى قبل الشفاء، ويتوفى خلال شهر من المعاناة مع الفيروس.
«زوجتي ضربتني 30 مرة»
أليكس جونز، المذيع الأميركي الشهير المروج لعديد من نظريات المؤامرة، يتهم زوجته بالعنف المنزلي، إثر عراك نشب بينهما ليلة الكريسماس، لشكها في سلوكه، ما دفعه لطلب الشرطة التي احتجزتها يومين، بعد أن اتهمها بضربه بقبضتها نحو 30 مرة.
«أسأل نفسي قبل كل قرار أتخذه: هل سيجعل والدتي فخورة بي أم لا؟»
خافير بارديم، الممثل الاسباني (52 سنة)، عن طريقته في اتخاذ القرار.
«لا أحب قيادة السيارات في نيويورك، لذا تركت رخصتي تنتهي»
ماريا كاري، المغنية الأميركية، تؤكد أنها لا تحب قيادة السيارات وما تجره من مشكلات، في ولاية نيويورك.